路透：螞蟻估值剩多少？仍有2000億美元以上

週二 (16 日)《路透社》引述消息人士報導，在中國主管機關叫停了螞蟻集團上市計畫後，部份法人開始重新依照螞蟻集團去年的營運重新評估其價值，目前估值約有逾 2000 億美元。

該估值與螞蟻集團 2018 年的最後一次融資相比，減少約三分之一，當時螞蟻集團被喻為將會是全球最大的 IPO 案，估值高達 3150 億美元。

去年中國主管機關因有意整頓中國境內網路金融平台，並將推出新法規範，藉此緊急暫停螞蟻集團的上市流程。

消息人士指出，由於中國主管機關已將螞蟻集團當成金融業納入管理而不是科技公司，所以估值將重新評價，因為金融業的估值遠低於科技業。

消息人士透露，根據 2020 年螞蟻集團的獲利，以及和可比較的公司分析後，美國私募基金 Warburg Pincus 在去年底時評估螞蟻集團的估值約為 2200 億美元。

另一個消息人士則稱，去年初 Warburg Pincus 以 9000 萬美元的價格賣出部分持股，當時交易的估值約 1900 億美元。

針對這 2200 億美元的估值，另一不便公開的法人認為，與自家推算的估值相差不大。

一位法人稱，其實螞蟻集團去年第四季的業務幾乎沒有受到監管審查的影響。儘管如此，螞蟻集團的估值和上市時間表仍要等到最終官方要求的改造計劃落實後才能確定。

Warburg Pincus 對於媒體報導的內容全數不回應，包含估值與交易持股的任何消息。同時，螞蟻集團也尚未證實路透消息。

回顧過去，螞蟻集團最後一次融資是在 2018 年，當時金額高達 140 億美元，創下全球單一最大融資，當時它被視為一家科技公司，而在融資後螞蟻集團的估值約 1500 億美元。

螞蟻集團重整影響獲利程度仍不明朗的情況下，一位法人提到，目前他們對螞蟻的估值與 2018 年那次融資的估值相當。另一位則稱，現階段暫時以投資成本認列對螞蟻集團的投資，意味著帳面上這筆投資還沒出現任何損益。

《路透社》上月初報導指出，阿里巴巴 (BABA-US) 旗下螞蟻集團計劃以分拆消費者貸款數據業務，向監管當局作出讓步，為自家爭取 2 年內重啟 IPO 的機會。

截稿前，阿里巴巴集團週二盤中下跌 1.00%，暫報每股 227.97 美元。

