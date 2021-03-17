寶雅衝新成長動能 Q3將推網購平台

連鎖生活美妝店寶雅 (5904-TW) 將進軍線上網購市場，透露，預計最快第三季推出自家網購平台 Poya Buy，初期將上線 5000 餘項商品，寶雅發展 O2O 將可進一步推升營運成長。

業界推估，寶雅進軍網購平台，目的是讓既有銷售品項多出新的出海口，且平台建置成本也低，有助直接挹注營收與獲利，法人網購平台至少可挹注寶雅一年營收約 1 成。

寶雅日前已推出行動支付應用程式 Poya Pay，隨著國內電商市場蓬勃發展，已規劃推出電商平台，大搶遠距商機。

另外，寶雅 1 月起開始經營自有品牌 iBEAUTY，首波聯手大江生醫開發美顏飲，未來也將發展自家的美妝保健商品，由於自有品牌利潤率較高，有助提升獲利，並增加顧客忠誠度。

寶雅去年稅後純益 21.1 億元，年增 11.84%，每股純益 21.6 元，再寫獲利新高，展望今年，全年寶雅、寶家兩大品牌共將再新開 55 家據點，挹注成長動能。

寶雅去年底達成 260 家店後，目標今年續增至 285 家店，而寶家去年底全台共有 21 家，年增 16 家，預計今年加速拓點，至年底上看 51 家，年增 30 家。