美系外資看好寶雅未來3年獲利 目標價喊上765元

在百貨股王富邦媒 (8454-TW) 即將挑戰千金俱樂部之際，百貨股后寶雅 (5904-TW) 公布去年賺逾 2 個股本後，也獲美系外資出具最新報告點名看好，外資指出，寶雅未來 3 年獲利可望穩步增長，給予「買進」評等，目標價 765 元。

寶雅以經營美妝生活雜貨實體門店為主，去年全年稅後純益 21.1 億元，年增 11.84%，每股純益 21.6 元，為首次全年賺超過 2 個股本，再寫獲利新紀錄，展望今年，寶雅預計全年寶雅、寶家兩大品牌共將再新開 55 家據點，展店動能無虞。

在寶雅公布財報後，美系外資發布報告指出，即便去年疫情期間寶雅仍積極開出實體店，而今年也將繼續新增寶雅 25 家，等於寶雅總店數規模再成長 10%，另一方面，寶家將一口氣展店 30 家，顯示寶雅積極搶占市場份額並看好長期展店潛力。

美系外資認為，由於寶家 SKU(最小存貨單位) 可望自去年 3 萬增加至 4 萬，顯示出產品細分有成，並在北部積極展店，將可與南部的小北百貨做出不同的差異化競爭，成為營運新動能。

另一方面，美系外資表示，寶雅在數位上的發展，例如行動端的整合和支付系統，值得期待，並看好在疫情緩解後，SSSG(同店銷售額增長) 將恢復。