汽車業四面楚歌 本田汽車宣布所有美加工廠減產一周

晶片短缺、海運缺貨櫃、德州寒冬等問題交纏所引發的供應鏈窘境難以收拾，本田汽車周二 (16 日) 宣布，所有美國、加拿大所有工廠將減產一周。停產消息頻傳，可能正在侵蝕車廠的營收與獲利。

本田汽車表示，受到疫情、晶片短缺、寒冬以及海運壅塞影響零件運送等因素影響，下周美、加所有工廠部分產線將停產一周。

本田表示，預估減產時程未來可能還會改變，員工將維持原先工作狀況，公司並未透露具體受影響的產量。不過，據汽車業研調 AutoForecast Solutions 副總裁 Sam Fiorani 表示，本田美國、加拿大每周產能約 3 萬輛。

本田於加拿大安大略省、美國的俄亥俄州、阿拉巴馬州和印第安納州的工廠都面臨生產問題，而墨西哥工廠目前尚未宣布減產。

除本田外，通用汽車也已經刪減許多工廠產能，並警告這恐導致通用汽車今年營收最高蒸發 20 億美元。

通用汽車的競爭對手福特上月 4 日也無奈宣布，車用晶片短缺使福特被迫開始大幅刪減「高利潤」的 F-150 皮卡休旅車產能，預估停產對稅息折舊及攤銷前利潤 (EBITDA) 帶來的潛在虧損高達 25 億美元。

車用晶片短缺現象貌似尚未緩解。由於去年疫情爆發使汽車需求驟降，導致原先車用晶片產能轉移至消費電子晶片，使經濟復甦後汽車業出現缺料問題。

IHS Markit 上月初預估，車用晶片短缺可能會在今年第一季影響 67.2 萬輛輕型汽車的生產，並警告供應中斷問題可能延續至第三季。