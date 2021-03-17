〈焦點股〉鴻海股價來電攀近11年新高 鴻家軍同樂

鴻海 (2317-TW) 加足馬力衝刺電動車，今年投資支出將超過百億元，明年估將再增 30%，外資也相當買單，連七日加碼累計逾百億元，鴻海今 (17) 日股價一度大漲逾 4%，攀近 11 年新高，鴻家軍同步獲買盤青睞，正達亮燈漲停，廣宇、乙盛 - KY、建漢、鴻準等漲勢也相當強勁。

鴻海董事長劉揚偉昨天與外媒座談時指出，今年在電動車投資支出將超過百億元，明年估將再增 30%，鴻海目前也在評估，將選擇美國威州或是墨西哥成立首座電動車工廠。不過，對於外界廣傳鴻海集團與蘋果的 Apple Car 計畫，劉揚偉僅回應「純屬謠言」。

外資看好鴻海高階 iPhone 12、伺服器及電動車三大成長動能，可望進一步帶動獲利提升，近來接力發布報告調升目標價，上看 160 元，鴻海已獲外資連七買，今日再度吸引買盤追捧，盤中一度勁揚逾 4%，最高來到 128 元，改寫 2010 年 8 月以來的新高。

在鴻海的帶動下，鴻家軍今天也成為人氣指標，正達攻上漲停價 35.75 元；乙盛 - KY 也一度觸及漲停，但漲勢隨之收斂；建漢漲逾半根停板；廣宇、鴻準、榮創、陽程、天鈺等泛鴻海集團股漲勢也都不俗。

隨著鴻海電動車布局雛形顯現，MIH 平台聯盟成員至今已有超過千家，來到 1065 家，呈現等比級數的增加，鴻海 25 日將召開首次 MIH 聯盟會員大會。

緊接著，鴻海將於 30 日下午召開線上法說會，由劉揚偉親自主持，會中除了將發表去年財報及今年展望外，電動車布局預料也是一大看點。