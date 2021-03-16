鴻海法說3/30登場 電動車布局成首要看點

鴻海 (2317-TW) 今 (16) 日宣布，將於 3 月 30 日下午召開線上法說會，由董事長劉揚偉親自主持，會中預計將發表去年財報及今年展望外，預計電動車布局也將是最大關注焦點。

鴻海電動車布局積極，今年與 Fisker、吉利集團等合作，且自蘋果傳出將大力推動 Apple Car ，外界對鴻海電動車布局關注度從未降溫；另外，與裕隆 (2201-TW) 合作的鴻華先進，以及 MIH 電動車平台聯盟近況等電動車發展最新進度，勢必成為法說會首要看點。

再者，鴻海近期積極加碼印度、越南，對照大客戶蘋果近期提高中國以外製造比重的消息，鴻海改變產能地區，也將是法說另一焦點，另外美國威州投資案最新進度，預計外界也會持續關注。

鴻海 2 月營收公告時，已先行釋出第一季展望，單季營收估季減 15%，但年增 15% 以上；其中，鴻海預估，四大產品都會年增，消費性電子產品、元件及其他產品估年增 15% 以上，雲端網路產品、電腦終端產品也會有 10% 的增長。

鴻海 2 月營收 4018.93 億元，月減 19.7%、年增 84.8%；累計前 2 月營收 9021.11 億元，年增 55%。