〈餐飲業加速展店〉饗賓南台灣寫新里程碑 三大品牌揮軍南下

連鎖餐飲集團饗賓餐旅今 (17) 日宣布，旗下三大品牌同步揮軍南台灣新地標義享天地，日系自助餐廳旭集不僅首度跨出北市，也以高達 585 坪的營業面積成為全台第二大自助餐廳。

饗賓總經理陳毅航說，過去 10 年已在南台灣積極耕耘，與在地逐漸建立起深厚連結，此次是揮軍南台灣的新里程碑，看好南台灣未來 10 年一定比過去 10 年更好。

陳毅航指出，目前旭集僅在台北遠百 A13 擁有 1 家據點，此次開出全台第 2 家店，並領軍饗賓既有中餐品牌開飯川食堂和泰式料理饗泰多，一同插旗義享天地，樂觀看待旭集義享店年營收目標至少 3.5 億元，有望上看 3.8 億元。

陳毅航進一步說明，今年南台灣預計共新增 4 家據點，約將召募 200 名員工，完成後南台灣將達 10 家店，屆時在南台灣營收達 10 億元。

旭集以高端自助餐定位，全年預計開出 3 大新據點，分別位於高雄義享天地、竹北遠百，以及新北新莊新地標商辦大樓宏匯 i-Tower，陳毅航透露，遠百 A13 據點年營收約 3.8 億元，義享店不僅坪數更大、座位數更多，也設有 130 個座位大型宴會區，樂觀看待義享店一年將創造出至少 3.5 億元的營業額，後續隨著新店點開出，勢必成為集團另一大營收強勁成長動能。

隨著在南台灣擴大布局，陳毅航也宣布，今年集團推出饗賓想在地計畫，以想在地顧客、想在地文化和想在地回饋三大概念，打造在地美食聚落，並經營在地美食差異。