台積電貼息 台股下跌97點收16215點 失守5日線

市場靜待美國聯準會公布利率決策，美股周二漲跌互見，台積電今 (17) 日除息首日貼息，權值股普遍表現疲弱，儘管鴻海率領鴻家軍強力撐盤，仍不敵賣壓湧現，指數尾盤狂瀉跌逾百點，並摜破 5 日線，但終場前最後一盤有部分低接買盤進場，跌勢收斂，以下跌 97.34 點、16215.82 點作收，成交值略增至 3112.24 億元。

美國晶片股延續強勢表現，費半、那指周二收漲，道瓊、標普 500 則連袂收黑，台積電、聯電 ADR 收盤互有漲跌。台積電今日除息開盤小漲後，隨即翻黑在平盤下震盪，呈貼息走勢，隨著賣壓出籠，股價一度跌至 602 元，終場跌 1.15%，收 604 元。

其他權值股普遍熄火，電子族群遭空方鎖定，聯發科跌勢擴大，終場下跌逾 1%，又面臨 900 元關卡保衛戰；聯電、廣達、國巨、華碩及矽力 - KY 等同步走弱；不過，鴻海持續獲買盤青睞，股價上揚 2.4%，收 126 元；台達電也力守盤上。

鴻海近來獲得外資接力調升目標價，上看 160 元，今日再吸引買盤進駐，一度勁揚逾 4%，達 128 元，改寫近 11 年來新高。鴻家軍同步獲資金青睞，正達亮燈漲停，廣宇、乙盛 - KY、建漢、鴻準等漲勢也相當強勁。

航運族群普遍在盤面上表現，貨櫃三雄受惠海運價維持高檔，第一季獲利樂觀，可望再超越去年第四季，陽明今日漲勢最為強勁，終場漲逾 4%，收 31.3 元。貨攬三雄買氣強強滾，其中，中菲行跳空鎖漲停，再寫歷史新高價 76.1 元，台驊投控、捷迅同步大漲 2%、4%。