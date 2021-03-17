台塑擬配息2.4元 與台化同寫近6年新低

台塑 (1301-TW) 董事會今 (17) 日通過去年盈餘分派案，每股擬配息 2.4 元，為近 6 年新低，配息率 76.43%，若以今日收盤價 101 元計算，現金殖利率約 2.37%。

台塑去年稅後純益 199.67 億元，年減 46.5%，每股純益 3.14 元。董事會通過每股擬配發 2.4 元現金股利，共將發放 152.78 億元現金股利，為台股挹注一波資金活水。

在台塑公布前，台塑化 (6505-TW)、台化 (1326-TW) 配息已陸續出爐，台塑化擬配息 0.59 元，台化則是 2.5 元，分別寫下近 8 年、近 6 年新低。而南亞 (1303-TW) 也將於明日召開董事會，討論去年盈餘分派案。

由於中國政策鼓勵人員就地過年，下游客戶提早開工、需求優於往年，加上德州發生百年來最嚴重暴風雪，石化市場供應短缺，對石化業影響仍將持續至少 1-2 個月，導致石化產品價格大幅攀升。

台塑也因此二度上修第一季展望，估營收將較去年第四季成長，本業獲利則有機會創單季新高。展望第二季，隨著下游客戶陸續復工，且進入石化產品傳統需求旺季，加上公司開工率比第一季高，及石化原料市場供給緊張，推升產品行情，因此台塑預期第二季營收將較第一季成長。

