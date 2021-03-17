〈美股盤前要聞〉市場關注Fed利率會議 美股期貨小跌

市場關注美聯準會 (Fed) 貨幣決策。10 年期美債殖利率又升，突破 1.64%，創下 13 個月新高。美股期貨週三 (17 日) 走跌，道瓊期貨跌 0.36%，標普 500 期貨漲 0.01%，那斯達克 100 期貨跌 1.13%。

1. 美國 2 月零售銷售月減 3%

美國商務部周三 (16 日) 公布最新零售銷售數據，因冰風暴導致需求暫時回落，2 月零售銷售月減 3.0%，遠遜於預期的月減 0.5%。然而，隨著政府即將發放新一輪援助金，市場預計零售銷售額可望在未來幾個月加速成長。

報告顯示，美國 2 月零售銷售月減 3.0%，市場預期月減 0.5%，前值自月增 5.3%，上調至月增 7.6%；2 月零售銷售年增率報 6.3%，前值自 7.4%，上調至 9.5%。

市場分析指出，2 月零售銷售下滑主要與冰雪風暴衝擊需求、每人 600 美元現金補助效果逐步消散，以及延遲退稅有關。

2. 美國散戶盯上歐洲！Stocktwits 討論熱烈 散戶追捧福斯 ADR

一些市場參與者表示，美國散戶正在搶購德國車廠福斯 (VLKAY-US) 的美國存託憑證 (ADR)，加速了福斯宣稱要在電動車市場超越特斯拉 (TSLA-US) 後激起的漲勢。

福斯的 ADR 週一和週二大漲近 17%，相比之下，其包含主要股票類別的優先股同時間在法蘭克福上漲近 9%。

Banor SIM 駐米蘭的股票部門主管 Angelo Meda 表示，由於機構投資者傾向交易該公司流動性更高的優先股，因此交易量少的福斯 ADR 超大漲幅顯然來自美國散戶的買單。

3. 美光退出 3D Xpoint 市場 出售猶他州晶片廠

美光 (MU-US) 周二（16 日）表示，未來技術開發重心轉移，預計將出售位於猶他州 Lehi 的晶片廠，該廠曾與英特爾 (INTC-US) 合作研發 3D Xpoint 晶片近十年，如今決定退出這塊市場。

位於 Lehi 的晶片廠是美光唯一一家生產 3D Xpoint 記憶體的工廠，3D Xpoint 是在 DRAM（速度快但價格昂貴）與 NAND（速度慢但價格便宜）之間找到平衡的技術。路透報導指出，該工廠將在年底完成出售交易。

美光財務長 Sumit Sadana 表示，客戶對此產品反應並不熱烈，因為他們必須重寫大部分程式才能使用這種新型的記憶體。

4. 福特發債！哀號 EBITDA 獲利損失至少 25 億美元

週二 (16 日) 福特汽車 (F-US) 宣布，車用晶片短缺的困境，將可能使其 EBITDA 獲利損失至少 25 億美元。

去年 12 月開始汽車車用晶片嚴重不足的問題令全球車廠哀號，戴姆勒、福斯汽車、Nissan、本田汽車、通用和福特等許多國際大車廠遇到生產瓶頸，甚至暫時關廠休業。

福特汽車陸續宣布停工、減產和停產，上月 4 日該公司更無奈宣布，將開始大幅削減其「高利潤」的 F-150 皮卡休旅車產量。

如今，車廠後續獲利問題浮出檯面，福特汽車週二宣布，受到車用晶片短缺的影響，該公司的稅息折舊及攤銷前利潤 (EBITDA) 可能會有至多 25 億美元的負面影響。

5. 谷歌反托拉斯訴訟再擴大

美國德州檢察長在週二 (16 日) 表示，又有 4 個州加入了美國德州和其他州針對 Alphabet 旗下谷歌 (GOOGL-US) 的訴訟，這些州指控谷歌違反反托拉斯法，強化該公司本就占據主導地位優勢的廣告業務。

德州檢察長 Ken Paxton 表示，新加入訴訟的有阿拉斯加州、佛羅里達州、蒙大拿州、內華達州和波多黎各，也使得這件在去年 12 月提起的訴訟案原告數量達到 15 個州和地區。該訴訟是美聯邦政府或州政府去年針對谷歌所提出的三項訴訟之一。

在該項訴訟中，檢方指控谷歌違法干涉網路廣告競爭，並與臉書合作達成非法協議，在已經佔據主導性地位的網路廣告業務進一步鞏固自身地位，進而壟斷市場。