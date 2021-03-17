宏碁去年EPS 2.01元寫十年高 擬配1.5元現金股利

品牌大廠宏碁 (2353-TW) 今 (17) 日公布去年財報，受惠遠距居家辦公、遠距教學需求，去年三率三升，稅後純益達 60.29 億元、年增 129%，每股純益 2.01 元，創下近十年新高，今也通過去年盈餘分配，每股擬配 1.5 元現金股利，若以今收盤價 27.6 元計算，現金殖利率達 5.43%。

宏碁去年第 4 季品牌合併營收 826.18 億元，季增 3.19%、年增 34.16%，毛利率 11.66%，季增 1.17 個百分點、年增 1.35 個百分點，營益率 4.7%，季增 1.06 個百分點、年增 2.8 個百分點；稅後純益 19.92 億元，季減 12.81%，年增 484.09%，每股純益 0.67 元，其中，營益率創下歷史新高。

累計宏碁去年品牌合併營收 2771.12 億元、年增 18.3%，毛利率 10.87%、年增 0.32 個百分點，營益率 3.22%、年增 1.91 個百分點；稅後純益 60.29 億元、年增 129%，淨利率 2.18%、年增 1.05 個百分點，三率三升，每股純益 2.01 元。

展望今年，宏碁指出，今年上半年筆電需求持續強勁，預估缺貨潮將延續至今年下半年都無法紓解，今年也持續發展多重事業成長引擎策略，旗下展碁國際 (6776-TW)、宏碁資訊 (6811-TW) 也規劃在今年上市櫃。

宏碁董事會今也通過決議，將在 6 月 11 日召開股東常會。