和大去年獲利年減逾5成 創9年來新低 擬配息0.84元

電動車零組件大廠和大 (1536-TW) 今 (17) 日董事會通過 109 年度合併財務報告，全年稅後純益 2.86 億元，年減 55.93%，創 2012 年以來新低，每股純益 1.12 元，同時，和大擬配發每股現金股利 0.84 元，配息率 75%，以今日收盤價 109.5 元計算，現金殖利率 0.77%。

受到疫情嚴峻衝擊，和大去年合併營收 52.11 億元，年減 12.6%，營業毛利 11.73 億元，年減 29.87%，毛利率 22.51%，年減 5.51 個百分點，營業利益 3.97 億元，年減 51.55%，營業利益率 7.61%，年減 6.1 個百分點。

而和大去年第四季合併營收為 17.24 億元，年增 18.65%，營業毛利 4 億元，年增 0.5%，毛利率 23.22%，年減 4.2 個百分點，營業利益 1.52 億元，年減 14.12%，營業利益率 8.84%，年減 3.38 個百分點，稅後純益 1.23 億元，年增 43%，每股純益 0.48 元，為 3 個季度以來高點，逐漸擺脫疫情陰霾。

進入 2021 年後，和大前 2 月合併營收 10.31 億元，年增 6.51%，和大指出，全球車市需求增溫，樂觀看待今年電動車市，而就長期來看，已掌握歐美中韓多家手機和科技大廠投入電動車長期發展趨勢，為因應新增客戶需求，將啟動嘉義第五、六廠建廠規劃。

亞系外資也出具最新報告看好，和大的電動車收入可望在未來 2-3 年內提升至占營收比重的 50%，大幅高於 2019 年的 30%，將持續搭上電動車市場的成長趨勢。