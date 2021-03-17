不甩美債殖利率攀升 經理人加碼股市比重創近10個月來新高

儘管美債殖利率通膨引發資本市場動盪，但在景氣復甦信心加持下，經理人仍看好股市與商品市場後市，根據美銀美林最新調查，經理人對於商品市場看法樂觀，淨加碼比重創調查以來最高，對股市的淨加碼則為 2020 年 6 月以來最高。

另外，調查也發現，52% 經理人看好未來 12 個月價值股表現，至於美股部分，55% 經理人認為目前美股處於牛市後期，25% 認為處於牛市初期，15% 認為目前美股已見泡沫。

隨著美國紓困法案上路，經理人對後市經濟展望更加樂觀，48% 經理人認為全球經濟將迎來 V 型復甦，較前月大增 14 個百分點；而延續上個月高達 91% 經理人預期今年經濟成長將更為強勁，維持自調查以來的最高紀錄，另有高達 89% 經理人預期全球獲利增長在接下來的一年將改善，同樣創下調查以來最高紀錄。

在可能干擾市場的尾端風險部分，多數受訪經理人認為，「高於預期的通膨及聯準會購債縮減恐慌」，擠下 2020 年 2 月以來連續 13 個月的榜首 - 疫苗及疫情風險，竄升為前二名，比例分別為 37% 及 35%。

調查指出，高達 93% 的經理人認為未來 12 個月通膨將持續走高，較前月增加 7 個百分點且為調查以來最高紀錄，而分居第三及第四名的則為疫苗接種計畫不順及華爾街資產泡沫。

在特定資產操作部分，作多科技股及比特幣仍為經理人認為最擁擠交易的前二名，比例分別為 34% 及 24%，做多 ESG 及循環股則分別為 15% 及 8%。

富蘭克林證券投顧表示，參考前兩次紓困計畫實施經驗，除了消費之外，許多民眾選擇將紓困金投入股市，潛在資金買盤有望發揮撐盤效果，在景氣換檔、通膨回溫及利率看升的投資環境下，股優於債的趨勢不變。