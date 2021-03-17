【富蘭克林】迎接通膨回溫 看好商品市場及企業獲利改善

1.9 兆美元紓困法案正式實施、OECD 上調全球經濟成長預估，雖通膨預期拉升美國十年期公債殖利率走高擾動全球金融市場，所幸景氣復甦信心強勁支撐類股快速輪動，推升全球股市持續攀升，綜合彭博資訊等外電新聞援引三月份美銀美林經理人調查報告顯示，經理人對於商品市場看法樂觀，淨加碼比重創調查以來最高，對股市的淨加碼則為 2020 年 6 月以來最高，現金持有比重則自前月的 3.8% 微升至 4%。此外，52% 經理人認為未來 12 個月價值股的表現將打敗成長股。而對美股看法方面，55% 經理人認為目前美股處於牛市後期，25% 認為處於牛市初期，15% 認為目前美股已見泡沫。

隨著紓困法案上路，經理人對後市經濟展望更加樂觀，48% 經理人認為全球經濟將迎來 V 型復甦，較前月大增 14 個百分點，此外，延續上個月高達 91% 經理人預期今年經濟成長將更為強勁，維持自調查以來的最高紀錄，亦有高達 89% 經理人預期全球獲利增長在接下來的一年將改善，同為調查以來最高紀錄。

可能干擾市場的尾端風險部分，高於預期的通膨及聯準會購債縮減恐慌，本月擠下 2020 年 2 月以來連續 13 個月的榜首 - 疫苗及疫情風險，竄升為前二名，比例分別為 37% 及 35%，高達 93% 的經理人認為未來 12 個月通膨將持續走高，較前月增加 7 個百分點且為調查以來最高紀錄，而分居第三及第四名的則為疫苗接種計畫不順及華爾街資產泡沫。特定資產操作部分，作多科技股及比特幣仍為經理人認為最擁擠交易的前二名，比例分別為 34% 及 24%，做多 ESG 及循環股則分別為 15% 及 8%。

依據彭博資訊，3 月份美銀美林經理人調查於 3/5~3/11 進行，針對管理 6300 億美元資產的基金經理人進行調查。

富蘭克林證券投顧表示，參考前兩次紓困計畫實施經驗，除了消費之外，許多民眾選擇將紓困金投入股市，潛在資金買盤有望發揮撐盤效果。迎向第二季景氣換檔、通膨回溫及利率看升的投資環境，股優於債的趨勢不變，但全球金融市場波動加大將成常態，且資金在不同產業與區域間輪動速度加快。建議採取『3R』多元布局策略，包括掌握通貨再膨脹題材 (Reflation)、以平衡型基金防禦利率走揚並降低股市波動風險 (Reduce volatility)，以及逢震盪加碼趨勢變革題材 (Revolution)，以美國及新興市場平衡型基金為核心，留意天然資源、生技、科技等產業型股票基金的操作機會，多元網羅後疫情時代的投資契機。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 經理人愛德華．波克指出，預期成熟經濟體將持續推動刺激政策，包括貨幣和財政政策，提供市場充足流動性，而經濟好轉的預期也反映於美債殖利率走揚的表現，增添固定資產的操作難度，現階段採取股優於債的策略，看好 2020 年表現落後的類股有望在 2021 年轉強，我們認為能源與金融類股相較科技股更具有評價面的吸引力，但看好科技和醫療產業的股利有望增加，債券配置則出清美國公債、調降評價面趨於合理的投資級債，精選高收益債的投資機會。

富蘭克林坦伯頓生技領航基金經理人依凡 ‧ 麥可羅指出，疫苗施打並不意謂生技醫療產業的投資行情將隨著疫情緩解而結束，疫情讓各國體認到生技醫療產業的重要性，唯有透過公私部門合作並持續重視生技醫療產業研發創新方能應對下一次潛在危機。根據統計，美國食品藥物管理局 (FDA) 2020 年核准上市的藥物達 53 種，僅次於 2018 年創紀錄的 59 種，顯示即使面臨疫情衝擊，新藥研發利多依舊充沛，而今年以來生技醫療產業併購利多頻傳，亦凸顯生技醫療產業龐大的創新能量及併購商機，其中我們格外看好基因療法、基因編輯、免疫腫瘤、精準腫瘤及罕見疾病領域。

富蘭克林坦伯頓天然資源基金經理人費德里．弗朗表示，著眼過去幾年相關產業的資本支出有限，將限制未來的供給，而隨著疫苗施打普及與經濟活動重返常軌帶動需求回升，供需吃緊下將有利天然資源股票表現，而因應拜登政府未來將抑制傳統能源開採、推動替代能源以減少碳排放的政策方向，我們預期政策將採漸進式推展以避免損及就業及能源安全。基金現階段六成佈局於能源產業、側重在探勘生產、油田設備服務等上游公司，約三成佈局黃金、銅與礦業類股，多元網羅商品行情。

由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。本基金較適合投資屬性中風險承受度較高之投資人，投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重，投資人應審慎評估。基金投資均涉及風險且不負任何抵抗投資虧損之擔保。投資風險之詳細資料請參閱基金公開說明書。

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新興市場基金警語：新興市場股票型基金之主要投資風險除包含一般股票型基金之投資組合跌價與匯率風險外，與成熟市場相比須承受較高之政治與金融管理風險，而因市值及制度性因素，流動性風險也相對較高，新興市場投資組合波動性普遍高於成熟市場。

基金過去績效不代表未來績效之保證。<本文提及之經濟走勢不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書>

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