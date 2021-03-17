蘇花公路重大車禍事故 四家壽險啟動快速理賠共賠2429萬元

蘇花公路於昨 (16) 日發生遊覽車撞山車禍事故，造成 6 死 39 傷，目前已有富邦人壽、國泰人壽、南山人壽、全球人壽等四家壽險啟動快速理賠，合計理賠金額 2429 萬元。

富邦人壽表示，該公司迅速掌握此起重大事故傷亡名單，經查共有 8 名富邦人壽保戶，包括 4 名傷者與 4 名身故者，身故總保額約新台幣 1150 萬元。富邦人壽於第一時間啟動重大事故關懷服務，採快速理賠處理、加速審核作業，業務同仁亦主動前往慰問家屬、表達關心，並協助後續相關事宜。

國泰人壽也表示，於事故當晚即掌握保戶傷情，其中，身故保戶共 2 人，傷者保戶 21 人，身故保險金合計約 410 萬元，21 名傷者則視醫療所需另計。國壽第一時間已組織關懷小組，由國壽同仁關懷慰問家屬並同時展開「主動快速理賠」，今日已將 2 位身故保戶之身故理賠金交付至受益人手上。

南山人壽表示，針對宜蘭蘇澳車禍事件，南山人壽保戶計有 5 人，不幸罹難保戶 1 位，理賠金額約 869 萬元。另有 4 位重傷者亦爲南山保戶。南山人壽已於第一時間啟動關懷理賠服務，主動聯繫保戶，協助相關事宜。

全球人壽表示，該公司已第一時間啟動重大災害關懷機制，經了解傷亡保戶名單，其中傷者有 4 名為全球人壽醫療險保戶，已儘速協助受傷保戶與家屬辦理理賠事宜，祈願傷者早日康復，與家屬盡快度過難關。