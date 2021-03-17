〈台達50周年〉迎向下個50年 鄭崇華提「節用厚生」

台達電 (2308-TW) 創辦人暨榮譽董事長鄭崇華今 (17) 日表示，台達電下一個 50 年是「節用厚生」，持續提升產品能源效率；而台灣面臨缺水問題，但台達電因製程用水量較少以及廠區分散海外，生產不受影響。

鄭崇華致詞時指出，節用是一直以來的致力提升能源效率；厚生則是關心水資源與海洋生態。

台達電持續提升產品能源效率，目前太陽能逆變器轉換效率達到 99.2%，電源方面，電信電源達 98%，伺服器電源也高達 96%。

面臨國內缺電缺水的問題，台達電董事長海英俊表示，主要生產基地分散海外，加上製程用水較少，缺水估不影響生產，缺電方面，除了持續優化廠區控能外，也會在海外持續興建再生能源電廠。

台達電 1971 年成立，1988 年上市，上市首年市值最高 70 億元，不過今年一度衝上 8000 億元，雖然最近回跌，海英俊表示「希望之後漲回來」。

執行長鄭平則表示，日前加入全球再生能源倡議組識 RE100，也是永續經營的基礎，自 2010 年品牌元年至今連十年成長，去年達到 3.31 億美元。

鄭崇華也透露，接下來將在 5 月 21 日舉辦「台達 50 影像音樂會」，特別與 BBC 合作，選用生態紀錄片《藍色星球 II》，呼應台達電經營理念。