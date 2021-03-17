市場觀望FOMC結果 台幣狹幅震盪連3貶收28.302元

台北股匯今 (17) 日雙挫，台股跌近百點失守 5 日線，匯市呈現狹幅震盪格局，在外資偏匯出影響下，新台幣兌美元連 3 貶，重回 28.3 元關卡，收 28.302 元，為近一周以來的低點，近來匯市供需狀況已接近平衡，市場關注美國、台灣央行明天即將公布的利率決策及經濟展望。

台股今天震盪走跌，退守 16200 點關卡，一度回測月線，雖然投信持續發動作帳行情，連續 13 個交易日買超，但外資已連 3 賣，今天再砍 129 億元。

新台幣兌美元今天以 28.25 元開盤後，呈現弱勢盤整走勢，由於外資偏向匯出，美元買盤出籠，使得匯價最低來到 28.342 元，不過，仍有部分出口商進場拋匯，終場貶幅收斂，以小貶 3.9 分、28.302 元作收。

台幣今日匯價連三貶，台北外匯市場成交值 12.4 億美元，元太外匯成交值為 4.31 億美元，合計達 16.71 億美元。

美國聯邦公開市場委員會 (FOMC) 即將公布利率決策會議的結果，市場預期當前利率走廊在 0-0.25% 區間將按兵不動，而 Fed 的 QE 購債規模可望維持不變；台灣央行明天下午也將接力公布基準利率是否調整，外界估將「連四凍」，全年經濟成長率預測料將上調，市場屏息以待。

觀察主要貨幣走勢，亞幣今日互有升貶，台幣、日圓、新加坡幣均貶值約 0.14%，泰銖小貶近 0.1%，韓元與人民幣則微幅升值。歐元與英鎊同樣變動不大，市場觀望氣氛濃厚。