友訊現金減資+配息 股東每股可領1.1元

網通廠友訊 (2332-TW) 今 (17) 日宣布，為提升股東權益報酬率及調整資本結構，擬現金減資 5.22 億元，股東每股可領回 0.8 元，加上每股擬配息 0.3 元，股東可拿到 1.1 元。

友訊表示，此次消除股份 0.52 億股，以目前公司實際已發行普通股 6.51 億股計算，減資比例約 8%，減資後股本為 59.98 億元。

友訊今日也通過去年財報，在本業轉佳，以及業外處分明泰 (3380-TW) 持股大幅挹注下，每股純益 1.9 元，較前年每股虧損 0.78 元大幅好轉。

在去年營運回溫下，友訊董事會也決議每股配息 0.3 元，加上現金減資退回的 0.8 元，共計 1.1 元的現金，若以今日收盤價計算，現金殖利率約 4.6 元。

不過，友訊此次現金減資，遭到獨立董事鍾祥鳳反對，主要是認為，友訊去年是因業外收入、處分投資資產，衝高現金流量，建議應當回歸公司，改善財務結構，現金減資恐引起股東誤解購買股票殖利率增加。

對此，友訊強調，此次現金減資是經公司內部充分考量資金狀況、營運成長所需資金規劃、及現金股利配發金額後所提出，讓股東能更有效的運用資金，後續將提請今年股東會通過並經主管機關核准後生效。