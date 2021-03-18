一文掌握Fed最新決策重點：經濟前景增強、通膨升溫、SLR最新回應

美國聯邦公開市場委員會 (FOMC) 週三 (17 日) 公布最新利率決議，僅管目前經濟前景改善，通膨預期提高，但暗示 2023 年底前都不會升息。

美國聯準會 (Fed) 公布 3 月利率會議結果，維持基準利率走廊在 0% 至 0.25% 區間不變、維持每月購買 1,200 億美元美國公債和不動產抵押貸款證券 (MBS)

聯準會最新利率聲明與主席鮑爾記者會重點摘錄如下：

重點一：經濟前景改善 通膨預期提高

拜登政府近期通過 1.9 兆美元的新財政刺激，可望延續美國經濟的擴張力道。

FOMC 在其最新政策聲明中表示：「經濟活動和就業指標最近有所好轉，儘管受疫情影響最嚴重的行業仍然疲軟，通膨率繼續低於 2%。」

FOMC 季度經濟預測上調，2021 年美國 GDP 將成長 6.5%，之後幾年將降溫，高於此前預測的 4.2%。預計 2021 年末失業率將從目前的 6.2% 降至 4.5%，2023 年降至 3.5%。

Fed 官員們認為，通膨率的上升將是短暫的，通膨率指標在今年升至 2.4% 後，明年預料將減緩至 2%，核心通膨率預計今年將觸及 2.2%，明年則將回落至 2%。

鮑爾於記者會中提到，就像上次危機過後一樣，經濟成長回報也有所不同。在這種情況下，以及在其他情況下，美國的復甦正在引領全球復甦。

重點二：暗示 2023 年底前不會升息

按照最新釋出的利率點陣圖暗示，聯準會 2023 年底前不會升息。

根據點陣圖顯示，18 位 FOMC 成員中，有 4 位官員預計 2022 年底前將升息，有 7 位官員認為，2023 年 Fed 至少升息一次。去年 12 月，僅 5 位官員預測 2023 年底前升息。

最新釋出的利率點陣圖 (圖片：FOMC)

鮑爾說：未來數月美國通膨與就業率將大幅上揚，但這不足以確保聯準會 (提早) 升息。

重點三：扭轉操作 (Operation Twist) 未現

市場即高度關注 Fed 市場將於會上推出史上第 3 輪的扭轉操作 (OT)，藉由是賣出短債、買入長債的方式，進而令美債殖利率曲線斜率趨於平滑，但不變成負的殖利率曲線，但本次會議並未宣布實施。

針對近期債市動盪，鮑爾稱，目前諸如資產購買等貨幣政策都是適當的，Fed 無須對近月美債殖利率大漲做出反應。目前金融條件仍然寬鬆，如果市場條件出現無序性，Fed 將感到擔憂。

重點四： 即將宣布 SLR 政策新通知

監管部門對補充槓桿率 (SLR) 的放鬆將於 2021 年 3 月底到期。市場關注， SLR 若無法獲得 Fed 與美國聯邦存款保險公司 (FDIC) 和國會允許展延，美國銀行業約需要回補 1.6 兆美元的銀行準備金，以滿足 SLR 指標需求，不排除銀行業可能需要賣出美債來降低準備金要求。

鮑爾對此表示，未來數日將針對 SLR 宣布最新的通知，並未對此進一步提供說明。

重點五：購債步伐持續

鮑爾明確點到，Fed 需要看到實際的通膨「實質性且持續超過 2% 目標」，而不是「預期將超過 2%」，之後才會開始緊縮貨幣政策。

Fed 主席鮑爾表示，現在還不是討論縮減購債力道的時機，若考慮縮減量化寬鬆 (QE)，Fed 將發出明確通知。

華爾街分析：

十年期美債殖利率利率決議結果公布前飆升至 1.685%，創下 13 個月新高，而後在利率聲明公布後走低至約 1.646%，同時，2 年期美債殖利率擴大跌幅至 0.135%。

海納國際集團分析師 Christopher Jacobson 說，隨著科技股表現出對長期美國國債收益率走勢的脆弱性，市場參與者正在為債券市場的波動做好準備。

Lenox Wealth Advisors 首席投資長 David Carter 表示，聯準會今天的聲明比某些人的預期更為樂觀，決策官員提高經濟增長和勞動力市場的前景。

Evercore ISI 投資組合策略主管 Dennis DeBusschere 認為，相對於一些對鷹派的擔憂，聯準會的立場較為溫和，但由於沒有得到那種鷹派的結果，股市出現了鬆一口氣的走勢。

Dennis DeBusschere 稱，重點是，聯準會對通膨和經濟成長的預估，以及未來三年不會升息，對風險資產來說是一個積極的因素。