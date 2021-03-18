〈美股盤後〉Fed不急於提早升息 那指翻紅 道瓊首破3.3萬大關

週三 (17 日) 聯準會 (Fed) 宣布利率維持不變且不急於提早升息，促使美債殖利率下滑，恐慌指數 VIX 走跌，科技股收斂跌幅，亞馬遜領漲標普，那指黑翻紅，費半漲逾 1%，道瓊盤中、收盤皆創歷史新高。

美國聯準會 (Fed) 公布 3 月利率會議結果，維持基準利率走廊在 0% 至 0.25% 區間不變、維持每月購買 1,200 億美元美國公債和不動產抵押貸款證券 (MBS)，美國經濟前景改善，通膨預期提高，但 Fed 暗示 2023 年底前都不會升息。

Fed 於會後聲明中寫道，在經濟復甦步伐放緩之後，近期經濟活動和就業指標有所回升，儘管受新冠疫情影響最嚴重的產業仍然疲弱，通膨率繼續低於 2%。

Fed 主席鮑爾表示，現在還不是討論縮減購債力道的時機，若考慮縮減量化寬鬆 (QE)，Fed 將發出明確通知。未來通膨上揚與就業率將大幅提高，但不足以確保 Fed 升息。針對近期債市動盪，鮑爾稱，無須對近月美債殖利率大漲做出反應。

政經消息方面，美國財政部週三公布，作為 1.9 兆美元新紓困案的一部分，美國迄今已發放 9000 萬張刺激性支票，總值 2420 億美元。

美國參議院週三以 98 比 0 壓倒性票數支持，批准美籍華裔戴琪 (Katherine Tai) 作為美國貿易代表，她成為美國歷史上第一位出任此職務的有色人種女性。

地緣政治消息，美國國務卿布林肯 (Antony Blinken) 及白宮國安顧問蘇利文 (Jake Sullivan) 將於 3 月 1 8 日將前往阿拉斯加，與中國中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪及中國外交部長王毅會晤。

中國傳出試圖扭轉川普時期延續至今的對華政策，而美國向中國警告，雙方將更多地討論優先事項和意見分歧，而不是試圖達成協議。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續發燒，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 1.2 億例，死亡數突破 267 萬例，美國累計確診超過 2957 萬例，累計死亡數超過 53.7 萬。

週三 (17 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上漲 189.42 點，或 0.58%，收 33,015.37 點。

標普 500 指數上漲 12.00 點，或 0.30%，收 3,974.71 點。

那斯達克指數上漲 53.63 點，或 0.40%，收 13,525.20 點。

費城半導體指數上漲 37.60 點，或 1.22%，收 3,107.92 點。

標普 11 大板塊有 6 大板塊上漲，工業、非必需消費品指數表現最佳。

焦點個股

科技五大天王大多收低。蘋果 (AAPL-US) 下跌 0.65%；臉書 (FB-US) 漲 1.69%；Alphabet (GOOGL-US) 跌 0.08%；亞馬遜 (AMZN-US) 漲 1.42%；微軟 (MSFT-US) 跌 0.28%。

道瓊成分股漲跌互見。陶氏化學 (DOW-US) 漲 4.48%；波音 (BA-US) 漲 3.3%；開拓重工 (CAT-US)漲 3.17%；麥當勞 (MCD-US) 漲 1.9%。Walgreen(WBA-US)跌 1.15%；沃爾瑪 (WMT-US) 跌 0.83%。

費半成分股幾乎全漲。美光 (MU-US) 漲 3.64%；ON Semiconductor(ON-US)漲 2.88%；恩智浦 (NXPI-US) 漲 2.74%；科沃 (QRVO-US) 漲 2.22%；Cree(CREE-US)漲 2.06%。超微 (AMD-US) 跌 0.15%。

台股 ADR 漲跌互見。台積電 ADR (TSM-US) 跌 0.12%；日月光 ADR (ASX-US) 漲 0.80%；聯電 ADR (UMC-US) 跌 0.92%；中華電信 ADR (CHT-US) 跌 0.41%。

個股消息

特斯拉 (TSLA-US) 上漲 3.68% 至每股 701.81 美元。Lansdowne Partners 基金經理 Per Lekander 預測，隨著疫情降溫、美債殖利率上漲，特斯拉股價將在今年大幅下滑。此外，福斯汽車發豪語將急起直追、超越特斯拉。

蘋果 (AAPL-US) 下跌 0.65% 至每股 124.76 美元。蘋果爆料達人 Jon Prosser 稱，蘋果將在 4 月舉行 2021 年春季發表會。據傳將有 AirTags、iPad Pro、AirPods、Apple TV 等新品問世。

迪士尼 (DIS-US) 將於 4 月 30 日重新開放加州兩個主題樂園，迪士尼上漲 0.51% 至每股 195.24 美元。

麥當勞 (MCD-US) 上漲 1.93% 至每股 224.11 美元。此前德銀行上調該股目標價，並將其股票評級上調至「買入」。

拼多多 (PDD-US) 大跌 7.10%。該公司共同創辦人黃崢宣布辭任董座，並由另一共同創辦人、現任執行長陳磊接棒。

經濟數據

美國 2 月新屋開工年化總數報 142.1 萬戶，預期 156 萬戶，前值 158.4 萬戶

美國 2 月新屋開工年化月增率報 - 10.3％，前值自 - 5.1％

美國 2 月營建許可總數報 168.2 萬戶，預期 175 萬戶，前值 188.6 萬戶

美國 2 月營建許可月增率報 - 10.8％，前值 10.7％

華爾街分析

聯準會 (Fed) 將公布 3 月利率決議結果，十年期美債殖利率此前飆升至 1.685%，創下 13 個月新高，而後在利率聲明公布後走低至約 1.646%，2 年期美債殖利率擴大跌幅至 0.135%。

Lenox Wealth Advisors 首席投資長 David Carter 表示，聯準會今天的聲明比某些人的預期更為樂觀，他們提高了經濟增長和勞動力市場的前景。

Evercore ISI 投資組合策略主管 Dennis DeBusschere 認為，相對於一些對鷹派的擔憂，聯準會的立場較為溫和，但由於沒有得到那種鷹派的結果，股市出現了鬆一口氣的走勢。

Dennis DeBusschere 稱，重點是，聯準會對通膨和經濟成長的預估，以及未來三年不會升息，對風險資產來說是一個積極的背景。