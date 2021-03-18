鮑爾重彈寬鬆老調 拒絕安撫債市對退場風暴的恐慌 

早在聯準會 (Fed) 開會之前，押注通膨升溫會促使 Fed 提早升息的債市交易員，就把 10 年期美債殖利率推升到逾一年來最高水準。但 Fed 並未被嚇阻，決策官員堅持推行新政策架構，承諾延續寬鬆並允許通膨暫時升溫，除非經濟有實質進展才會緊縮，Fed 甚至未公布是否延續疫情期間較寬鬆的「補充槓桿率」(SLR)，但債市並未因此陷入恐慌。

決策出爐後，10 年期美債殖利率從高點下滑，盤中升破 1.68% 後回穩，美股也回升，市場原本擔心的劇烈震盪並未出現。

彭博專欄作家 Brian Chappatta 指出，雖然 Fed 預測通膨將升溫，但到 2023 年底前都不會調升利率，拒絕迎合債市交易員因為削減恐慌 (taper tantrum，或退場風暴) 湧現的恐慌。這股不安情緒是導致近來殖利率居高不下的因素。

Fed 周三保持利率和購債計畫不變，且大幅上修經濟成長、通膨預測，但利率點陣圖中位數顯示官員預期直到 2023 年底前仍不會升息。

Fed 主席鮑爾在記者會中表示，目前政策合宜，最近的殖利率上揚並非市場失序現象，無需對殖利率波動回應。此外，未來幾天再公布 SLR 規定，該規定預定 3 月底到期。

利率點陣圖顯示，Fed 決策官員對好幾波財政刺激的效應並非全然無動於衷 — 預測 2023 年升息的人數從去年 12 月的五人增加到七人。但鮑爾強調，大部分 FOMC 成員都預期 2023 年底前不會升息。此外，Fed 需要看到通膨「實質且持續超過 2% 目標」，不會只因「預期將超過 2%」就緊縮。

曾任 Fed 經濟學家的 Cornerstone Macro 合夥人 Roberto Perli 說：「Fed 在這場記者會不厭其煩一再傳達同樣的訊息：我們致力於新政策框架，和我們正在做的事。」

鮑爾說，決策委員希望看到實際數據，不會只憑預測行事，「我們的確預期，隨著疫苗大規模接種和財政支持到位，就業和通膨會有更快速的復甦，但我們得先看到此事發生。」

ICAP 首席經濟學家 Lou Crandall 說，Fed 行為迥異於以往，他們願意承受風險，認為這麼做的成本小於無意間打壓經濟成長需付出的代價。