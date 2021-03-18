日經：BOJ決策會議 擬放寬公債殖利率變動幅度

日本央行 (Bank of Japan) 預定 19 日公布最新貨幣決策，《日本經濟新聞》18 日 (週四) 報導，央行將把長期公債 YCC 殖利率曲線控制的變動幅度放寬為正負 0.25% ，在維持當前低利環境、方便市場機能運作的同時，也改善金融機構的獲利。

日本央行在去年 12 月時宣布檢討當前利率政策，此報告結果將會在 19 日貨幣會議後發布。為了讓日本不因疫情造成的景氣停滯陷入通貨緊縮，超寬鬆的利率政策可望延續下去。

但超寬鬆的利率政策導致金融機構的收益惡化、市場機能低落，為了在功效與副作用之間取得平衡，日本央行設法讓金融寬鬆政策延續下去。

日本央行現行的貨幣寬鬆政策，包括將基準利率設定在 - 0.1%，10 年期公債殖利率曲線定錨目標訂在 0%。公債買入部分， 10 年期公債的殖利率曲線變動幅度控制在正負 0.2% 區間以內。

由於研究結果顯示，長期利率在正負 0.5% 的變動幅度內，不會損及超寬鬆利率政策的效果，給了日本央行放寬變動幅度的空間。

另外在 ETF 股票型指數基金購買方面，日本央行預料會解除每年約 6 兆日圓的規定，在股價高漲時不進行買入，而在大跌時動用鉅額資金來護盤。ETF 目前原則上每年買入 6 兆日圓、上限 12 兆日圓。

REIT 方面，以往規定每年原則買入 900 億日圓，每年上限 1800 億日圓。日本央行未來考慮刪除 900 億日圓的買入原則，讓政策更有彈性。