【法銀巴黎投顧】甚麼是ESG投資流程? 如何落實ESG規劃 ?

近年來，ESG 議題在國內外受到愈來愈多的關注，從名稱來看，ESG 代表環保、社會與公司治理。ESG 投資指的是在投資過程中，除了傳統的企業營運展望之外，也將企業對於社會與環境責任的回應納入考量，ESG 投資流程不僅幫助投資決策更具有長遠觀點，也要藉由投資改善社會與環境，促進社會永續發展。

ESG 議題不僅對企業有影響，對個人更是息息相關。全球暖化、氣候異常與污染是人人都可以看到的景象，企業是否有不符合社會責任的做法也是大眾所關心的議題。近年來，投資人開始了解到，投資選擇可以直接影響企業的社會責任行為。這樣的風潮也已從歐美吹到亞洲，愈來愈多的政府、企業與個人知道本身必須採取行動，以保護自己的生活環境，促進社會的可持續發展。

ESG 投資的內涵是甚麼?

ESG 投資可以從兩種角度來探討，從廣泛的定義來看，如同前述，普遍而言 ESG 投資涉及在財務面向之外，一定程度上考量環境、社會、治理 (ESG) 因素。對法國巴黎資產管理而言，整體的 ESG 投資就是指永續投資 (Sustainable Investment)，包括四項了要素：ESG 投資整合、盡職管理 (Stewardship)、負責任商業行為與針對產業的排除，以及 3E(能源轉型、環境永續、平等發展與成長) 前瞻性觀點。從狹義的角度來看，ESG 投資可以只指 ESG 主題投資策略，協助客戶追求特定 ESG 與永續議題的專門基金。

如何落實 ESG 投資流程?

ESG 投資已成為資產管理的重要趨勢，各家資產管理業者的永續 ESG 投資方法有所不同。要落實 ESG 投資，必須將 ESG 因素整合至整個投資流程之中。以法國巴黎資產管理的 ESG 整合架構來說，從投資理念至揭露與報告階段，均已涵蓋了 ESG 因素。在投資理念的階段，根據每個不同的基金策略，均必須決定其 ESG 投資的定位，例如是否設定為 ESG 主題基金的積極策略。在研究與投資組合階段，必須經過專屬嚴謹的 ESG 評分機制，將投資組合標的進行 ESG 評分，然後納入成為選股的因素之一，排除無法進行 ESG 評分的標的。在投資期間的盡責管理與企業參與階段，針對重要 ESG 議題，影響被投資企業，並可能撤回未能回應爭議性 ESG 議題的公司。在基金揭露與報告階段，設定嚴謹與積極性指標，衡量投資成效，並作為未來投資的參考標準。這些 ESG 投資流程目的是提供投資人長期可持續性投資回報。

要落實 ESG 永續投資，基金公司也必須有長期承諾，投入關鍵性資源。以法國巴黎資產管理而言，為了要協助各個投資團隊建構嚴謹的 ESG 投資流程，已經成立了一個超過 20 名不同領域專家所組成的永續投資研究團隊 (Sustainability Center)，提供集團發展 ESG 永續投資的各種必要架構與資源。在 ESG 評分部分也發展專屬的模式，包含三階段的研究流程：首先是量化評分階段，根據 2 組適用於所有產業以及特定產業的指標，給予企業一個落在 0 到 100 範圍的分數。第二個階段是質化評估，藉由了解一家公司如何因應重大的 ESG 議題，評估對於企業經營的影響。最後將量化及質化的評估整合成為一個最終的 ESG 分數，作為投資組合建構的重要參考。

法國巴黎資產管理可以說是 ESG 投資的先驅，早在 2002 年就推出第一檔社會責任相關基金，並在 2020 年已將 ESG 納入所有的投資決策中。不但如此，法國巴黎資產管理還積極參與相關組織，成為可持續投資專業領域的意見領袖，並且擴大可持續投資研究團隊，持續在這個領域投入重要的策略資源。

警語

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