【法銀巴黎投顧】ESG投資有何優勢?

ESG 表現越佳企業 越受法人與投資人肯定



國際大型企業因環保或社會議題造成負面爭議的情形時有所聞,許多世界級的大型企業,也開始面臨 ESG 轉型挑戰。台灣過去也曾發生了嚴重的食安危機或科技大廠的環保爭議,造成企業形象受損,影響企業長期發展每況愈下,公司股價持續低迷。

為引導企業經營者重視社會責任,2005 年聯合國便邀請全球大型機構投資人,共同研擬責任投資原則(PRI),將「ESG」議題融入投資決策之中。藉由資本法人市場力量,鼓勵企業重視長期報酬,提供透明的財報、重視勞工權益、具有環保意識、重視社會福利等面向,用更完整的經營策略與透明化的方式進行公司治理。

站在投資者角度,若僅單單在意企業財務表現、獲利數字進行評估,而忽略公司有無善盡「企業社會責任」,那麼投資可能面臨很大的風險。若是企業爆發危機事件,長期投資績效可能難以挽回。因此,越來越多投資人認同將企業 ESG 因素納入投資評估流程,ESG 投資成為投資趨勢,目的是幫助投資人獲得更穩健的長期投資回報。

長期而言,ESG 投資具有績效優勢

法國巴黎資產管理表示,將 ESG 融入投資決策,可以有助於產生較高的風險調整後報酬。一項牛津大學根據 200 多個學術個案的研究顯示,如果企業採取健全的永續標準,其中有九成可以降低企業的資金成本。如果企業採納確實的 ESG 措施,有 88% 可以提高企業營運。如果做好永續措施,八成企業的股價因而受益。(資料來源: BNPP AM, University of Oxford, "From The Stockholder To The Stakeholder", March 2015.)

另一項數據是根據 Gunnar Friede 等學者 於 2015 年的研究顯?,多數企業的 ESG 因素,對其財務回報有正向的影響。

MSCI 在 2018 年 11 月的分析報告顯示,根據企業的 12 個月 ESG 評分變動,ESG 評分變動最佳 20% 的投資組合,相對於最低 20% 的投資組合,在已開發市場與新興市場均有較佳的績效表現。該分析為根據 MSCI 世界指數於 2009 年 6 月至 2018 年 2 月,以及 MSCI 新興市場指數於 2013 年 6 月至 2018 年 2 月的數據。(資料來源: MSCI research, November 2018.)

近期來說,而在市場震盪期間,ESG 因素也表現出投資績效的差異。根據 MSCI 的統計資料,在 2020 年第 1 季新冠肺炎疫情大幅影響市場期間,MSCI 的 4 個主要 ESG 世界指數表現均優於傳統的 MSCI ACWI 所有國家世界指數,超越的幅度在 0.7% 至 2.9% 之間。

永續投資浪潮方興未艾,投資人進行投資時,不宜再只追逐短期爆發性的投資標的。長期而言,追求更具可持續性、更穩健的投資策略,對投資人是更有利的選擇。藉由永續投資更進一步引導世界有更均衡的發展,是現代投資人應該具有的投資理念。

警語

【法銀巴黎投顧獨立經營管理】

法銀巴黎投顧並非針對個人狀況提供建議,且已盡力提供正確之資訊,投資人應自行做投資判斷。本文提及之經濟走勢預測及個別股票績效表現不必然代表其未來績效。