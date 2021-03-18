致伸迎特斯拉大單 零組件備貨量暴增逾3倍

電動車龍頭特斯拉 (TSLA-US) 宣示今年產量較去年倍增，北美、上海兩地工廠同步大擴產，供應鏈透露，致伸 (4915-TW) 供應特斯拉先進輔助駕駛系統 (ADAS) 等周邊零組件，近期備貨量大增 3-4 倍，本月開始出貨，挹注營運動能強勁。

致伸表示，近期車用客戶相當強勁，但不評論單一客戶。致伸布局車用市場多年，近兩年開始發酵，並打入特斯拉供應鏈，供應先進駕駛輔助系統 (ADAS)、鏡頭模組與充電板等多項關鍵元件。

特斯拉上海超級工廠去年正式投產，為美國以外首個生產工廠，為滿足市場需求，年產能擬從 25 萬輛增加至 45 輛，預估今年全球出貨量上看 85 萬輛，年增逾 7 成，此外，特斯拉超級工廠也將落腳柏林，預計今年投產，產能將進一步擴大。

致伸隨著特斯拉的腳步，供貨地區也從美國擴展到上海，未來隨著特斯拉德國柏林廠投產後，致伸也將直接受惠，出貨進一步擴大。

致伸表示，車用領域除美系電動車大廠為主要客戶外，近期也接獲中國車廠訂單，並小量出貨，公司也看好車用對監測、安全意識提升，推升 ADAS 需求強勁，電動卡車、貨車、物流車等也是未來布局重點。

致伸專攻電聲元件，手機與非手機營收比重約 7:3，近年利用聲學、光學 / 視覺及人機介面等三大立基點，布局非手機市場，包括車用、IOT、智慧家庭等，產品從去年開始量產出貨，營收比重已攀升至 5%。

法人預估，致伸今年車用出貨倍數成長下，加上去年第 1 季有疫情影響，基期低，本季營收將優於去年同期、挑戰同期新高；今年非手機營收比重有望從個位數攀升至 1 成，2022 年營收將有機會倍增。

致伸去年第 4 季稅後純益 3.69 億元，季減 52.26%、年減 38.7%，每股純益 0.82 元；去年全年純益 19.19 億元，年減 10.1%，每股純益 4.3 元。致伸今年 2 月營收 42.2 億元，月減 41.2%、年增 64.2%；累計前 2 月營收 114 億元，年增 44.6%。