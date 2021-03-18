捷迅去年獲利創高 EPS 7.15元 估海空運價維持高檔至Q3

貨物承攬業者捷迅 (2643-TW) 今 (18) 日公布去年財報，全年稅後純益 2.13 億元，年增 77.09%，每股純益(EPS)7.15 元，創歷年新高，展望今年，捷迅總經理孫鋼銀樂觀看待，海空運仍將維持高檔到第三季，運價、貨量會有一定程度的增加。

孫鋼銀認為，即便疫情隨疫苗施打而獲得控制，但海空運已從去年的經驗中摸索出一套因應機制，不至於再回到疫情前極低的運價水準，因此，今年捷迅除努力保持現有成績外，有絕對信心挑戰營收獲利再成長。

在去年海空運運價暴衝的帶動下，捷迅去年合併營收 37.02 億元，年增 15.05%，營業毛利 4.27 億元，年增 16.39%，毛利率 11.52%，年增 0.13 個百分點，營業利益 2.33 億元，年增 43.19%，營業利益率 6.31%，年增 1.24 個百分點。

而捷迅去年第四季合併營收為 10.36 億元，年增 18.65%，營業毛利 1.19 億元，年增 0.5%，毛利率 11.47%，年減 4.2 個百分點，營業利益 0.64 億元，年減 14.12%，營業利益率 6.18%，年減 3.38 個百分點，稅後純益 0.62 億元，年增 43%，每股純益 2.09 元，再寫單季新高紀錄。

孫鋼銀說，去年除了合作多年的客戶穩定出貨，也接到新進客戶訂單，並陸續簽訂年度專案包機，搭配短期包艙服務等策略，挹注營收動能。

為服務客戶，捷迅已增設印度和菲律賓駐點客服人員，藉此隨時掌握貨況、提供客戶更快速等應變方案，而新增武漢仙桃子公司也在計畫中迅速成長。

孫鋼銀強調，即便疫情逐漸趨緩，今年運價和貨量仍可望維持一定程度的增加，有信心營收和獲利維持成長表現。