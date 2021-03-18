華碩財報、展望亮眼 外資目標價最高喊上467元

筆電品牌大廠華碩 (2357-TW)、宏碁 (2353-TW) 受惠遠距商機爆發，去年財報三率三升，繳出亮眼成績，華碩更看好今年筆電、顯卡等需求暢旺，估第 1 季是全年谷底，帶動今日股價午盤前強攻漲停，外資也上修目標價，其中，美系外資最高喊上 467 元。

外資陸續出具報告，看旺華碩受惠筆電、顯卡需求強勁，將有機會調漲價格，且手機事業虧損逐步收斂，加上高殖利率題材，紛紛維持中立到買進評價，美系外資更一次把目標價從 325 元大幅上修到 467 元，另一家美系外資同樣將目標價上修到 400 元，其餘外資目標價也都喊到 300 元之上。

展望今年，華碩表示，筆電需求仍強，看好今年首季是全年谷底，雖然短期零組件吃緊狀況延續，缺口仍高達 25-30%，但筆電需求最遠可看到年底，其中，Chromebook、商用教育筆電出貨量可望倍增，顯卡同樣供不應求，不排除上半年再次調漲價格。

華碩去年全年稅後純益達 265.58 億元、年增 1.18 倍，大賺 3.5 個股本，每股純益達 35.8 元，去年每股擬配發 26 元現金股利，同步改寫歷史新高。

宏碁也在遠距商機爆發下，去年繳出三率三升成績，稅後純益 60.29 億元、年增 129%，每股純益 2.01 元，創下近十年新高，去年每股則將擬配 1.5 元現金股利，展望今年，同樣看旺上半年筆電需求持續強勁，缺貨潮恐將延續至今年下半年。

外資也看好宏碁在筆電需求維持高檔下，今年營運可望維持高檔，同樣維持中立到買進評等，目標價最高則喊上 36 元。