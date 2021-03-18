阿拉斯加會談登場 中國促美國放棄川普時代制裁措施

華爾街日報 (WSJ) 引述知情人士報導，北京政府正計劃在阿拉斯加會談中向華府施壓，要求撤銷前總統川普在任期內提出的反中政策，並且希望促成美國總統拜登上台以來首場「拜習會」。

周四（17 日）在阿拉斯加舉行的會談，是拜登當選總統以來美中高層官員間首次面對面會晤。美方官員表示，這次的會談是美國表達對中國行為不滿的一個途徑，包括限制香港自由、南中國海軍事擴張、對美國盟友經濟施壓、侵犯智慧財產權與網路資安問題等。

美國也打算試探中國官方，了解兩國在氣候變遷與全球公衛議題上合作的可能與方式。

然而，中國議程與美國議程幾乎沒有重疊，這表明美中兩國分歧之大，關係修復極為困難。

根據報導，中國外交部長王毅與中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪，計劃勸美國國務卿布林肯（Antony Blinken）與國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）放棄川普團隊執政時對中國與個人的制裁和限制。

希望撤銷的措施包括：對中國企業如中國電信公司華為、晶片製造商中芯的銷售禁令、對共產黨員與中國留學生以及官媒記者的簽證限制，以及關閉休斯頓中國領事館的命令。

知情人士透露，若美國願意取消限制或鬆綁制裁，中方也會同步考慮取消反制措施。

除此之外，中國官員還計劃提出重建兩國高層定期會晤行程，並安排中國領導人習近平與拜登在今年 4 月的全球氣候變遷會議期間舉行線上虛擬峰會。

然而，拜登政府的高層官員淡化了此次阿拉斯加會議將達成任何協議的預期，表示這只是兩國間一次性的會晤，不會「恢復某特定的對話機制或開啟兩國間的對話。」

美方官員也指出，布林肯與蘇利文與中方會談，意在展現團結，也讓北京政府知道，過去試圖挑撥不同政府部門的手段不管用了。