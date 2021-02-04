美中衝突 六成中國獨角獸企業想在中國IPO

全球四大會計師之一的 PwC 公布「普華永道中國獨角獸 CEO 調研 2020」。內容顯示受惠於科創板和創業板註冊制改革加速，並考慮到美股上市政策的不確定影響，約六成的受訪獨角獸企業計劃在中國上市，較 2019 年的 43 % 上升 16 個百分點。

PwC 表示受新冠疫情，以及國際政經形勢影響，獨角獸企業遠赴海外掛牌的數量有所減緩。而有過半數的獨角獸企業表示暫緩或沒有海外拓展計劃的比例，從 2019 年 25% 上升至 2020 年 59%。不過亞太地區仍繼續蟬聯獨角獸企業海外掛牌的首選。

即便 2020 年有新冠疫情爆發，但並未對獨角獸企業產生太大影響，獨角獸企業總體仍然呈現出穩定成長的趨勢，更有不少獨角獸企業表示疫情還存在商機。

報告內容指出，新冠疫情只被近四成的獨角獸企業視作有重大影響。而將新冠疫情視為重大或中度影響的企業中，有 51% 的企業認為其正面影響大於負面影響。

許多企業將疫情當作一次的壓力測試，將核心目標放在如何渡過疫情衝擊，留在「牌桌上」。

至於從營收成長幅度來看，大部分受訪企業十分樂觀，估計 2020 年營收成長逾 50% 以上的比重高達 57%。

受益於經濟的快速復甦，獨角獸企業普遍對 2021 年營運充滿信心，預計 2021 年營收漲幅 50% 以上的受訪企業比重高達 74%。

另一方面新冠疫情也改變資金的投資偏好。從各產業融資額來看，醫療健康行業由 2018 年的排名第十名，上升至 2020 年第一名；教育由 2018 年的第 9 名上升至 2020 年的第三名。

(資料來源: PwC) 近三年各產業獨角獸融資額變化趨勢

科技創新方面，技術依然是所有獨角獸企業關注的重心，約 58% 的受訪企業將技術視為核心競爭優勢，遙遙領先位居第二的商業模式。

從獨角獸企業的戰略來看，在疫情的影響下，獨角獸企業的營運方針由過去的獲取流量和提升估值，開始轉向實現純益、成本控制和業績提升，更為專注於企業長期營運方向上。

