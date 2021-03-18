標普：若美債殖利率飆升 印度和菲律賓受影響較大

信評機構標準普爾 (S&P Global Ratings) 在一份報告中表示，若美公債殖利率大幅上升，將使資金從亞洲新興市場大量外流，其中，印度和菲律賓可能是受影響最大的國家。

美國公債殖利率已連續數週走高，10 年期公債在週三 (17 日) 觸及 1.689% 的高位，為 2020 年 1 月以來的最高水平，美聯準會也在利率會議後表示，僅管目前經濟前景改善，通膨預期提高，但 2023 年底前都不會升息。

報告指出，目前新一輪紓困方案對美國通膨和利率的影響仍無法確定，但若是市場認為通膨將升破央行目標，投資人計入立刻緊縮的風險，可能導致殖利率迅速上升，同時美元升值，更將使亞洲新興市場資金外流。

標普表示，印度和菲律賓近幾個月的通貨膨脹率均在上升，兩國實際政策利率低於長期平均水平，意味著資金會更快從這兩個市場撤出，迫使兩國央行提高利率。

不過，標普也表示，美公債殖利率的走升，對亞洲新興市場的衝擊應該會小於 8 年前減債恐慌。標普亞太區首席經濟 Shaun Roache 表示，殖利率走升，反映成長前景和通貨再膨脹的預期，而非貨幣衝擊，因此亞洲新興經濟體應該能承受衝擊。

但是，Roache 也表示，如果市場認為，美聯準會低估了通膨風險，那麼亞洲新興市場的復甦可能就會受到威脅。