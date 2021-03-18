漢來美食規劃推西式蔬食輕食品牌 明年開高端自助餐廳

連鎖餐飲集團漢來美食 (1268-TW) 今 (18) 日指出，看好國內蔬食市場仍有龐大成長空間，除了旗下現有的 2 大蔬食品牌外，今年不排除再推一個主打西式輕食的蔬食新品牌，而在國內自助餐持續朝中高端發展趨勢下，明年開幕的南港漢來飯店，將推出以高端市場為主的高級自助餐。

漢來美食累計前 2 月合併營收 7.39 億元，年增 5.71%，創同期新高，逐漸擺脫疫情陰霾，漢來美食透露，由於今年定位強化研發，為明年將開幕的南港漢來飯店做準備，全年最多開 2-3 家分店，除了既有的上菜、漢來上海湯包將展店外，由於高度看好蔬食市場的成長潛力，有望再新推西式輕食蔬食品牌，與現有的漢來蔬食、五梅先生做客層區別。

而面對近年來各大飯店業者積極升級自助餐並調漲價格，部分走高端的連鎖自助餐品牌也開始加快展店，漢來美食指出，旗下漢來海港餐廳 7 家店穩紮穩打，仍以中高端百貨家庭客群為主，由於高級自助餐平均客單價要貴 300-500 元，能否受中南部消費者青睞有待觀察。

漢來美食強調，不會在高級自助餐市場缺席，預計在明年開出的南港漢來飯店導入，屆時自助餐將再升級並提升客單價。