穩懋每股擬配10元現金股利創新高 殖利率2.6%

砷化鎵晶圓代工龍頭穩懋 (3105-TW) 去年受惠 5G PA、WiFi 需求，全年三率三升改寫歷史新高紀錄，今 (18) 日也公告去年盈餘分配，每股擬配發 10 元現金股利，同創歷史新高，若以今收盤價 384.5 元計算，現金殖利率約 2.6%。

穩懋受惠 5G、WiFi 需求，營運維持高檔，但首季因三個廠區陸續進行歲修，估營收將季減 11-13%，毛利率則維持 35%，中長期則仍看好四大動能，包含 5G+WiFi、IoT、基礎建設與衛星通訊、3D 感測應用，也將積極開發 GaN(氮化鎵)、InP(磷化銦) 等新材料。

除了續攻三五化合物商機外，穩懋持續擴大投資中國農牧事業，日前再公告投資金額約 1.25 億美元 (約新台幣 35.3 億元)，增資中國農牧事業，而根據資料顯示，穩懋去年中國農牧事業也已由虧轉盈，去年認列投資利益達 584.1 萬元。

穩懋去年營收 255.46 億元，年增 19.5%，毛利率 41.37%、年增 3.2 個百分點，營益率 30.46%、年增 4.46 個百分點，稅後純益 65.28 億元、年增 45.9%，淨利率 25.55%、年增 4.62 個百分點，三率三升，每股純益 15.45 元，創下歷史新高。