〈穩懋法說〉Q1機台歲修營收估季減逾1成 看好四大動能

砷化鎵晶圓代工龍頭穩懋 (3105-TW) 今 (3) 日舉辦線上法說，受惠 5G、WiFi 需求維持強勁，去年產能利用率維持 85% 高檔，展望本季，穩懋指出，三個廠區將陸續進行歲修，估本季營收將季減 11-13%，毛利率維持 35%，中長期仍看好四大動能，並將積極開發 GaN(氮化鎵)、InP(磷化銦) 等新材料。

穩懋看好，未來成長動能來自 5G+WiFi、IoT、基礎建設與衛星通訊、3D 感測應用。

穩懋總經理陳國樺表示，面對 5G 應用，幾年前就開發手機 Sub-6 GHz PA 相關製程，去年 Cellular PA 營收，已從 2019 年的約 1 成，提升至 2 成，看好今年隨著 5G 手機滲透率提升，5G 手機 PA 比重可望進一步提升至近 4 成。

另一方面，陳國樺指出，去年穩懋基礎建設應用營收比重也維持年增逾 2 成，看好各國基地台、衛星通訊應用持續建置，2021-2025 年將是需求爆發期，其中，低軌衛星 (LEO) 商機龐大，而 3D 感測去年也擴大應用在品牌旗艦智慧型手機後鏡頭上，未來門鎖、自駕車等汽車輔助系統也是發展方向。

新材料方面，陳國樺表示，除 GaAs(砷化鎵) 外，穩懋陸續開發 GaN(氮化鎵)、InP(磷化銦) 技術，其中，氮化鎵將應用在衛星、高頻傳輸、微波 (mm-wave) 等，磷化銦則可用在雷測接收發射、光學調變器、LiDAR 應用上。

展望未來，穩懋表示，首季受機台歲修影響，預期營收將季減 11-13%，毛利率則維持約 35%，其中，毛利率受新台幣匯率升值影響程度估在 2 個百分點之內。

另外，隨著去年 5000 片產能到位，今年沒有擴產計畫，南科新廠土建工程則預計下半年啟動。