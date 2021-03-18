長榮開辦學士後輪機專班 正式海勤人員月薪15萬元

貨櫃海運業者長榮 (2603-TW) 今 (18) 日宣布，為擴大培育海事專業人才，與國立高雄科技大學開辦「學士後多元專長培力課程輪機專班」，期間將補助全額學雜費和部分住宿費，並提供修業合格學員至長榮船上實習 1 年，成為正式海勤人員後，月薪約 15 萬元左右，晉升為輪機長月薪更可達 28-30 萬元。

長榮說明，此專班修業學程為三學期 (一年半)，於高科大旗津校區上課，學員將透過密集完整的專業知識與技能培訓，並於船舶機械實習工廠進行實務操作，成為優秀的輪機人才。

長榮強調，將補助全額學雜費及部分住宿費，並提供修業合格學員至長榮船上實習 1 年，實習期間表現優秀並取得管輪適任證書者，即可正式成為長榮的海勤人員，月薪約幣 15 萬元左右，之後晉升為輪機長月薪可達 28-30 萬元。

除了優渥的薪酬外，長榮指出，貨櫃船隊提供舒適的住艙環境，並設有健身房、三溫暖、圖書室和影音娛樂等設施，同時，船上也提供無線網路。

長榮說明，開辦學士後人才專班，主要是為了配合公司永續發展的需求，希望透過更多不同的管道擴大培育國籍優秀海事人才，讓更多非本科系畢業但有志投身海勤工作的青年，有機會接受專業訓練，並能在課程結束後隨即就業。

本次學士後輪機技術人才專班的招生對象為非輪機科系畢業的學員，只要具備學士資格、役畢或無兵役問題，並對海勤工作有興趣者皆可報考，通過遴選後即可就讀。