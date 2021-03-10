長榮、陽明2月營收年增逾120% 續寫新高 萬海創次高

貨櫃三雄今 (10) 日公布 2 月合併營收均繳出亮眼成績，長榮 (2603-TW)、陽明 (2609-TW) 同步寫單月新高紀錄，均較去年同期成長逾 120%，萬海 (2615-TW) 則創單月次高。

法人指出，預期海運業者第一季獲利樂觀，在營收衝高帶動下，估可望再超越去年第四季。

長榮 2 月合併營收衝上 296.29 億元，月增 4.2%，年增 125.1%，不僅續創單月新高，單月營收即逼近 300 億元，累計前 2 月合併營收 580.64 億元，年增 95.35%，已超越過往第一季甚至前 4 月的累計水準。

長榮指出，營收持續衝高主要是因整體運價上漲，帶動收入增加。

陽明 2 月合併營收 208.29 億元，月增 1.87%，年增 120.31%，不僅連續 2 個月單月營收衝破 200 億元大關，並續創單月新高紀錄，累計前 2 月合併營收 412.75 億元，年增 74.85%。

萬海 2 月合併營收 122.64 億元，月減 9.46%，年增 144.65%，創單月次高紀錄，累計前 2 月合併營收 258.09 億元，年增 122.49%。

萬海說明，由於運價上漲和貨量增加，推升營收處在歷史高水準。

海運業者樂觀看待，上半年歐美長程線運價仍將維持在高水準，下半年起海運缺櫃、缺艙問題可能開始緩解，使運價向下修正約 10-15%，不過，隨著全球經濟復甦帶動需求面，預料全年航運市場可望續強，運價處相對高水準有望成為新常態。