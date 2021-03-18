〈美股盤前要聞〉美公債殖利率破1.7% 美股期貨下滑

美國 10 年期公債殖利率在週四 (18 日) 破 1.7%，創下自 2020 年 1 月以來新高，30 年期公債殖利率也達 2.5%，創下 2019 年 8 月以來的新高水平。美股期貨呈現下滑，標普 500 期貨跌 0.75%，道瓊期貨跌 0.10%，那斯達克 100 期貨跌 1.71%。

1. 10 年期美債殖利率破 1.7% 創逾一年新高

10 年期美債殖利率升破 1.70%，創下 2020 年 1 月以來的最高水平。

在週四 (18 日) 倫敦早盤交易中，10 年期美債殖利率一度上升 9 個基點，至 1.73%、30 年期國債殖利率也跳升了 9 個基點，至 2.50%，創 2019 年 8 月以來的最高水平。

上個月因美國公債拍賣情況令人失望，引發美債的賣壓，即使聯準會 (Fed) 表示，計劃在 2023 年之前維持低利率，公債市場的殺盤力道仍未消除，為殖利率繼續攀升奠定了基礎。

Nordea Investment Funds 資深宏觀分析師 Sebastien Galy 說，10 年期美債殖利率很可能在短期內升至 1.80%。

2. 郭明錤：搭載 Mini LED 的 iPad Pro 估 4 月下旬量產

天豐國際分析師郭明錤發布報告表示，OLED 螢幕技術會在 2022 年導入中低階機種 iPad Air，高階機種 iPad Pro 則將持續採用 Mini LED，預計 4 月下旬量產。

郭明錤周四 (18 日) 表示，蘋果當前產量和商品質量均符合該公司的高標準要求，預計組裝商將自 4 月中旬至下旬開始量產 Mini LED iPad。

郭明錤曾在去年 9 月表示，iPad Pro 將是蘋果首款搭載 Mini LED 技術的產品，預計今年上半年問世。

3. 加州迪士尼樂園 4 月底有限度重啟迎賓

迪士尼（DIS-US）執行長 Bob Chapek 周三（17 日）表示，位於加州的兩個迪士尼樂園將於 4 月 30 日重新開放，樂園初步開放的遊客乘載量為 15%。

Chapek 接受 CNBC 採訪說：「我們看到世界各地的遊客想回到樂園遊玩的熱情與渴望，在美國佛羅里達州的華特迪士尼世界度假區已營運 9 個月，不見需求短缺。」

他補充說：「我認為隨著民眾接種疫苗後，對出門旅遊變得更有信心，而迪士尼也會透過入園測量體溫、要求遊客配戴口罩、維持社交距離以及強化園區衛生狀況，讓遊客安心遊玩。」

4. 美國商務部發傳票調查多家中國通訊商

拜登政府高度關注中國企業潛在的國安風險，美國商務部周三 (17 日) 發出傳票，調查多家中國通訊商是否構成國安風險，聯邦通訊委員會 (FCC) 同日宣布撤銷兩家中國企業在美國提供電信服務的營運許可。

商務部發傳票給多家中國企業搜尋資訊，但並未點名是哪些公司。不過前總統川普執政時期曾鎖定華為和中興通訊，要求美國電信基礎設施移除兩家公司的設備。

商務部長雷蒙多 (Gina Raimondo) 周三透過聲明說：「北京參與了削弱美國科技優勢、以及威脅我國盟友的行動。」

5. 亞馬遜進軍 遠程醫療龍頭 Teledoc 股價重挫

面對亞馬遜 (AMZN-US) 大軍入侵，美國遠程醫療龍頭 Teladoc (TDOC-US) 投資者人心惶惶，週三股價一度重挫 8% 以上。

過去一年在新冠病毒疫情肆虐下，遠程醫療成為成長最迅速猛烈的故事之一，該產業領導者 Teladoc 也因此迅速成長、用戶激增，在週三該公司股價仍較去年同期上漲 70% 以上。

亞馬遜表示，今年夏季起「Amazon Care」將向外部公司提供隨選醫療服務後，Teladoc 週三股價一度重挫 8% 以上。Teladoc 在上個月創下高點紀錄後，股價一路下滑迄今跌逾 35%，係因該公司陷入 2015 年 IPO 以來最嚴重虧損，每股虧損達 3.07 美元。