〈美股早盤〉美債殖利率續竄高 科技股領那指再挫逾1%

聯準會 (Fed) 發布政策決議後，美債殖利率周四 (18 日) 繼續上揚，打壓科技股表現。道瓊工業指數開低走高，截稿前漲 0.04％，那斯達克綜合指數跌 1.1%，標普 500 指數自昨日高點回落，跌 0.5%，費半跌 1.6％。台積電 ADR(TSM-US) 挫逾 2%

Fed 周三重申鴿派立場，將基準利率維持在 0% 至 0.25% 不變，一如市場預期，暗示 2023 年底前不會升息。

發布利率決議之際，Fed 將今年的 GDP 增長預期上調至 6.5%，並預計通膨率指標將彈升至 2.4%，略高於 2% 目標水平，但明年將回落至 2%。

央行寬鬆基調繼續推升美債殖利率。10 年期美債殖利率周四升破 1.75％，續創一年多新高；30 年期美債殖利率站上 2.5%，為 2019 年 8 月以來最高。

隨著殖利率上揚，金價跌近 0.4% 至每盎司 1720.9 美元，美元指數漲至 91.84。

對殖利率較敏感的科技股延續跌勢，蘋果 (AAPL-US)、臉書 (FB-US)、微軟(MSFT-US) 和 Alphabet(GOOGL-US) 早盤均挫逾 1%，特斯拉 (TSLA-US) 也跌 2％，稍早傳出英國計畫刪減電動車補貼。

經濟數據方面，美國上周初領失業金回升至 77 萬人，高於市場預期，續領人數則小幅下滑。

截至台北時間周四 (18 日)21 時許：

道瓊工業指數上漲 48.98 點或 0.15%，暫報 33064.35 點

那斯達克綜合指數下跌 188.98 點或 - 1.40%，暫報 13336.33 點

標普 500 指數下跌 18.16 點或 - 0.46%，暫報 3955.96 點

費半下跌 49.69 或 - 1.60%，暫報 3058.23 點

台積電 ADR 下跌 2.11% 至每股 116.24 美元

十年期美債殖利率上漲至 1.745%

紐約輕原油下跌 1.93% 至每桶 63.35 美元

布蘭特原油下跌 1.90% 至每桶 66.71 美元

黃金下跌 0.36% 至每盎司 1720.90 美元

美元指數上漲 0.44% 至 91.84 點

道瓊工業指數日線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

特斯拉 (TSLA-US) 早盤下跌 2.04％，至 687.51 美元。

英媒報導指出，因需求激增，英國政府計畫將國內電動車最高補助減少 500 英鎊，同時取消高價車款的所有補助，這意味著特斯拉在英國賣最好的 Model 3 將被排除於補助範圍。

Luminar(LAZR-US) 早盤上漲 10.27％，至 30.28 美元。

中國上汽集團周四宣布與光學雷達供應商 Luminar 建立合作關係，將使用後者生產的感測器和 Sentinel 軟體，在中國推出自動駕駛汽車，預計 2022 年啟動量產。

AMC(AMC-US) 早盤上漲 6.19％，至 14.40 美元。

全美最大院線商 AMC 娛樂周五將重新開放加州超過 40 家戲院，3 月底前可望重啟全美 99% 的電影院。

今日關鍵經濟數據：

美國上周 (3/13) 初領失業金報 77 萬人，預期 70 萬人，前值自 71.2 萬人上調至 72.5 萬人

美國上周 (3/6) 續領失業金報 412.4 萬人，預期 403.4 萬人，前值 414.4 萬人下修至 414.2 萬人

美國上周初領失業金意外回升 (圖：Zerohedge)

3 月費城 Fed 製造業指數報 51.8，預期 23.0，前值 23.1

華爾街分析：

景順 (Invesco) 固定收益基金經理 Michael Matthews 表示，Fed 和其他儲備銀行都在關注就業人數，它們已經決定最好讓經濟運行保持火熱，以帶動復甦，同時盡可能壓低失業率。

Matthews 稱道，Fed 官員試圖在未來 3 年內維持寬鬆貨幣政策，但市場正在挑戰這一點。只要公債拋售不過頭，風險資產仍將獲得支撐。

Federated Hermes 國際商業經濟學家 Silvia Dall’Angelo 認為，從美債殖利率的漲勢來看，金融市場擔心 Fed 對經濟過熱和通膨失控風險太放鬆，鑑於 Fed 的反應較模糊，債市震盪可能持續。