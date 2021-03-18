〈央行理監事會〉利率連4凍維持史上最低 擴大打炒房措施

台灣央行今 (18) 日召開第一季理監事會議，會後宣布連 4 季維持利率不變，維持在史上最低水準，重貼現率、擔保放款融通利率和短期融通利率分別為 1.125%、1.5% 和 3.375%，而央行也上修我國今年經濟成長率 (GDP) 至 4.53%，為 7 年來首見 4 字頭，但略低於主計總處 2 月 20 日發布的最新預測值 4.64%。

同時，央行宣布進一步控管金融機構不動產授信風險，等同擴大打炒房。

央行指出，由於維持寬鬆貨幣政策有助物價穩定和金融穩定，全體理事一致同意維持政策利率不變，並一致通過調整央行選擇性信用管制措施。

央行進一步說明，全球景氣復甦，惟仍面臨高度不確定性，主要經濟體均維持寬鬆貨幣政策，並續擴大規模經濟激勵政策，而當前國內物價及通膨展望均屬溫和，國內經濟可望穩健成長。

另外，美國聯邦公開市場委員會 (FOMC) 甫公布最新利率決議，維持基準利率在 0-0.25% 區間不變，並維持每月購買 1200 億美元美國公債和不動產抵押貸款證券 (MBS)，聯準會認為，儘管目前經濟前景改善，通膨預期提高，仍暗示 2023 年底前都不會升息。