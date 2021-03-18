〈央行理監事會〉投下二波打炒房震撼彈 楊金龍提四個理由

台灣央行今 (18) 日召開第一季理監事會議，投下第二波打炒房震撼彈，央行總裁楊金龍說明，擴大打炒房主要原因有 4 點，主要是希望藉此政策減少金融機構資金過度流向房地產。

圖表：央行提供。

楊金龍強調，第二波房市限貸的範圍並不非常大，自然人購屋前二戶不受管制，但新政策祭出後，對房價上漲的預期應會有作用。

楊金龍進一步說明，此次再祭出第二波打炒房原因有 4 點，第一，根據內政部 3 月 5 日發布統計資料顯示，去年底全國法人擁有 4 戶以上住宅者占擁有住宅法人 11.96%，且合計擁有住宅數占整體法人擁有數達 73.55%，比率甚高，尤其法人短期交易頻繁，非不動產和營建工程業法人持有 1 年內即出售住宅的比率高達 54.51%，因此，須避免金融機構信用資源流供公司法人囤房炒作。

第二，雖去年調整選擇性信用管制措施以來，有助降低房市投機炒作，但借款人持有多戶房貸，擴大財務槓桿比率，不利銀行授信風險控管，因此，進一步對持有多戶房貸者進行差別授信管理。

第三，由於高價住宅會帶動周邊房價外溢效應，且其價格波動大，銀行承擔授信風險較高，因而調降最高貸款成數。

第四，由於各金融機構寬嚴不一，為協助強化工業區土地活化利用，增訂工業區閒置土地抵押貸款規範。

央行理監事今一致同意祭出第二波打炒房三大措施，分別為 (1) 公司法人購置住宅貸款最高成數一律降為 4 成。

(2) 自然人購置住宅貸款規範也調整為第 3 戶購屋貸款最高成數，由 6 成降至 5.5 成，並新增第 4 戶以上購屋貸款最高成數由 6 成降至 5 成，而購置高價住宅貸款最高成數，由 6 成降至 5.5 成，並新增第 4 戶以上的高價住宅貸款最高成數由 6 成降至 4 成。

(3) 新增工業區閒置土地抵押貸款規範措施，限制最高貸款成數 5.5 成。