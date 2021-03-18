〈鴻海凌華建實驗室〉鴻海智能工廠解決方案 陸續導入威州、印度新廠

鴻海 (2317-TW) 集團副總裁呂芳銘今 (18) 日表示，目前集團整合 5G 專網結合 AI 搭配自主移動機器人 (AMR)，打造智能工廠解決方案，已導入子公司鴻佰及美國威州廠，未來在印度、越南等新廠房也會相繼採用。

呂芳銘表示，目前鴻海推動的智能解決工廠，相繼導入富士康的既有廠區外，泛集團成員包含群創等也有採用，未來只要有新廠，都會直接導入，提升整體效率。

此外，台商大舉回流建新廠，呂芳銘認為，都要蓋新廠，一定會採用最新廠務設備，他看好，政府對企業架設 5G 專網提供相關激勵措施以及補貼，將有助加速推動智能工廠。

而 AMR 跟電動車 (EV) 同為鴻海「3+3」發展產業目標之一，呂芳銘表示，電動車產業的確很大，但機器人談的不會比電動車小，因為 AMR 不只地上爬，還有天上飛的，應用更不只有智慧工廠，還有涵蓋智慧醫療、智慧倉儲，可以把 AMR 視為小型自駕車。

呂芳銘強調，AMR 的樣式很多、應用多樣化，是非常大的產業，除了要有非常強的軟體與硬體整合外，藉由 5G 大頻寬、廣連結、超低延遲等特性，才能足感知、傳輸、儲存、分析、操作等高效表現，藉此應用在多元彈性場景。