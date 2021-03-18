華碩電競筆電今年出貨看增2成 導入聯發科Wi-Fi 6晶片組

品牌大廠華碩 (2357-TW) 今 (18) 日宣布旗下電競筆電將搭載聯發科(2454-TW)Wi-Fi 6 連線晶片組，強化電競產品線效能，展望未來，華碩表示，去年電競產品成長性也優於產業平均達 50%，看好今年整體電競產品線將保持 20% 成長。

華碩電競電腦事業處總經理張仰光表示，華碩長期致力解決遊戲玩家、創作者痛點，持續強化使用體驗，導入聯發科 Wi-Fi 6 解決方案後，可望提供玩家絕佳的網路連線品質。

聯發科智慧連網事業群總經理許皓鈞也表示，聯發科提供流暢的無縫連線體驗，並延長電池續航力，未來可望複製更多與華碩 ROG 合作經驗，為寬頻、路由器、消費性電子裝置及遊戲等產業提供更快速可靠的 Wi-Fi 6 功能，加速新一代連線技術推動與發展。

華碩去年電競產品在疫情催化、近年電競生態圈經營下，營運有大幅度跳增，統計去年電競產品成長約 50%，優於市場平均 30%，今年也可望再優於市場平均，保持 20% 成長性，整體去年電競產品營收已達約 1500 億元，占整體營收達 40%，較 2017 年增加 20 個百分點。