〈新光金法說〉資本利得逾600億+增資百億 RBC僅小增2%原因曝光

新壽去 (2020) 年證券交易利益逾 600 億元，且有新光金控對新壽增資高達 133 億元，但資本適足率 (RBC) 卻僅小增 2%，主要是去年股票大漲情況下，市價和均價之間的差異，影響了 13 個百分點等因素，才讓 RBC 抵銷了增資效果。

展望今年，新光金擬於股東會會取得 200 億元的授權額度，再看市場時機伺機增資。

新光金 (2888-TW) 今 (18) 日舉行法說會，公布新壽去年避險前經常性收益率由前年的 4.1%，降到 3.65%。海外固定收益部位主要配置於美元計價債券，其中，北美洲及歐洲合計占海外固定收益部位的 62.4%；而公司債部位皆為債信穩定的公司，包括電信、消費、公用事業及金融等產業，以分散分險。

新光金副總李超儒表示，由於長年期美債利率已上揚，預估 2021 年經常性收益率可以回穩。今年將持續推動外幣保單及價值型商品的銷售，以控管避險成本，維持新契約價值 (VNB) 利潤率、並累積 CSM。

新壽去年證券交易利益逾 600 億元，含股利收入 168 億元，且在債券利率非常低檔時實現資本利得，因此債券資本利得大於股票，其中，國內股票實現 60 幾億、債券實現超過 300 多億元。

法人關切，去年新光金對新壽增資 133 億元，RBC 卻只小增 2%、至 212.6%，對此，新光金財務長徐順鋆解釋，主要是去年股票大漲情況下，市價和均價之間的差異，影響了 13 個百分點，加上利率風險、增加國內 ETF 投資各影響 3 個百分點，才讓 RBC 抵銷了增資效果。

徐順鋆進一步表示，新壽董事會目前還未通過任何增資案，將先強化自有資本，耕耘股東權益，希望活化不動產後價值增加，就有助增加整體人壽淨值，對 RBC 也會有補強資本的效果。至於今年是否再增資的部分，新光金擬於股東會會取得 200 億元的授權額度，會看市場時機伺機增資，以挹注在銀行和人壽的子公司。