配合創新板、戰略新板建置 金管會鼓勵企業合併 鬆綁募資條件

配合創新板、戰略新板將於今 (2021) 年第 3 季正式開板，金管會今 (18) 日宣布，為了鼓勵企業合併，便利公司資金籌措運用彈性，因此鬆綁募資條件，增訂募資用途可用於「合併」，也就是說，准許企業可以用股票搭配現金，取得被合併公司 100% 的股權，目前完成法規預告，預計 3 月底正式上路。

金管會表示，創新性新板將於今年第 3 季建置，希望可以加速創新事業進入資本市場籌資及發展，並降低其前置作業成本及時間，因此明定申請於證交所創新板上市買賣，或登錄戰略新板於證券商營業處所買賣，並申報首次 IPO 的企業，其公開說明書檢附的年度財務報告，可以檢附最近年度的財務報告。

金管會提醒，創新事業相關營運風險較高，且限合格投資人交易買賣，因此於公開說明書封面要以顯著字體註明相關警語，以特別提醒投資人注意。

金管會進一步表示，申請於創新板上市買賣的公司，為辦理初次上市的現金增資，及創新板上市公司轉列一般板時辦理的現金增資，皆比照現行初次上市櫃，及櫃轉市、市轉櫃規定，應委請專家提供評估意見。

戰略新板興櫃股票的交易方式，是比照上櫃股票採自動撮合成交機制，並沿用上櫃等價成交系統，與原興櫃股票市場採由推薦證券商報價驅動的議價交易不同，因此，增訂戰略新板興櫃股票參考價格的計算方式。同時，因為創新板上市公司的交易量及流動性尚待觀察，所以初期不納入借券、信用交易及當沖標的。

而最重要的是，因為企業反映現行很多併購案要申請募資時，多以現金搭配股份方式進行，以取得被合併公司全數股權，但是如果，公司帳上保留的現金超過母公司業主權益的 40%，或當次申報現金增資或發行公司債募集總金額的 60%，就會被金管會退件；為了便利公司資金籌措運用彈性，增訂募資用途用於「合併」。

金管會說明，公司若帳上有較多的現金，將不受退件條款限制，也就是准許企業可以用股票搭配現金合併，不過，被合併公司不能是財務性投資公司，必須是合併生產事業，對經濟成長才有貢獻。

金管會強調，今年將於現行多層次資本市場架構下，分別開設證交所上市的創新板，及櫃買中心興櫃的「戰略新板，以扶植創新產業發展，完善企業籌資管道，並擴大我國資本市場規模。今年第 1 季完成相關法規修正的發布，第 2 季前證交所及櫃買中心完成相關系統設置，並自第 3 季起正式開板運作，預估於開板一年內，申請公司各約 10 家。