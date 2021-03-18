〈新光金法說〉被央行信用管制掃到 新光銀籌組京華城聯貸卡關

新光金 (2888-TW) 今 (18) 日舉行法說會，新光銀行今 (2021) 年全年放款成長目標 8%，只比去年全年的 7.9% 成長率小幅提升；新光銀行總經理謝長融透露，新光銀主辦的京華城聯貸案，因為中央銀行實施土建融信用管制，致使行庫對此案有疑慮，目前籌組進度並不順利。

新光銀行去年維持獲利動能，合併稅後純益達 59.4 億元，較 2019 年提高 7.5%。資產品質穩定，逾放比為 0.19%，呆帳覆蓋率為 672.48%；全年信用成本僅 15 bps。

隨著存款利率重新訂價，新光銀行淨利差及存放利差已於去年第四季觸底反彈，兩者皆較第三季提升 3 bps 至 1.24% 及 1.64%；預期今年第一季淨利差及存放利差將維持向上趨勢。

新光銀去年財富管理收入達 24.2 億元，基金為主要銷售動能，其手續費收入年成長 24.3%。今年將持續聚焦投資類商品銷售，並搭配分期繳及外幣保單，提升財富管理收入。

此外，新光銀行去年第四季放款餘額達 6535.2 億元，全年成長 7.9%，優於年初預期。其中，企金放款年成長 4.4%，動能主要來自中小企業放款，較 2019 年成長 15.3%；消金放款成長強勁，年成長率也有兩位數、達 10.3%，房貸及無擔消貸放款分別較前一年增加 8.4% 及 9.6%。

展望今年，謝長融表示，新光銀行將在嚴謹風險控管下，均衡發展企金及消金放款，全年放款成長目標 8%。

此外，京華城土地在 2019 年 9 月公開標售，由同為威京集團的中石化旗下子公司鼎越開發，以 372 億元得標，將改建成四棟頂級商辦，並且於去年 11 月向銀行申請逾 350 億元的聯貸案，而此聯貸案便是由新光銀行主辦。

針對京華城聯貸案的最新進展，謝長融表示，新光銀去年 11 月統籌主辦此案，但 12 月就遇到中央銀行祭出新一輪信用管制，行庫對此案有疑慮，籌組並不順利，新光銀行會跟業主進一步討論，包括：聯貸規模、條件、價格等等，都還在討論中，目前還沒有定案。