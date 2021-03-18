在美抗生素市占增加 松瑞藥四大獲利指標創新猷

松瑞藥 (4167-TW) 受惠旗下抗生素在美國市占率擴大，去年雙率雙增，稅後純益 2.51 億元，較 2019 年虧轉盈，每股純益 0.88 元，四大獲利指標均寫新高。董事會通過去年盈餘分配案，擬以資本公積發放現金股利 0.13 元與股票 0.53 元，總共 0.66 元，以今日收盤價 29.7 元估算，現金殖利率約 0.44%。

松瑞藥去年營收 18.27 億元，年增 38.56%；毛利率 31%，年增 4 個百分點；營利率 13%，年增 9 個百分點；稅後純益 2.51 億元，較 2019 年虧轉盈，每股純益 0.88 元。

松瑞藥去年第 4 季營收 5.67 億元，季增 32.17%、年增 50.8%；毛利率 34%，季增 3 個百分點、年減 2 個百分點；營利率 19%，季增 5 個百分點、年增 2 個百分點；稅後純益 9100 萬元，季增 102%、年增 116%，每股純益 0.31 元。

總經理陳勇發表示，旗下抗生素針劑產品美洛培南 (Meropenem) 及厄他培南 (Ertapenem)，在美國市占率已達雙位數，預期今年市占率有機會倍增，持續朝向美國市占率第一目標邁進。

陳勇發指出，CDMO(新藥委託研發代工) 業務有所進展，其中，有客戶去年底完成美國 FDA 新藥申請 (NDA)，並協助另一客戶完成錠劑廠建置，預計今年下半年向美國 FDA 進行 NDA 送件。