〈將來銀行人事地震〉須選定新任總座 金管會審查完成才會核照

將來銀行的純網銀執照尚未取得，總經理劉奕成今 (18) 日就突然請辭，對此，金管會表示，會要求將來銀行說明人事異動原因，並請將來銀行儘速選定新任總經理人選，銀行經理人的適格性，也是金管會核發營業執照的審查重點之一，待各項審查都完成，才會核發營業執照。

金管會允許三家純網銀皆可申請設立後，目前包括樂天國際銀行、連線商業銀行 LINE Bank 都已陸續取得營業執照，唯獨將來銀行遲遲未獲核准，先前將來銀行內部傳出內鬥，保險大將莊瑞德也在 2/26 離職走人，跳槽到和泰產險，才不到一個月的時間，總經理劉奕成今天也以個人生涯規劃為由，正式請辭。

面對將來銀行還未開業，高層人事就異動頻繁，銀行局副局長林志吉表示，尊重將來銀行董事會的人事安排決定，但會會進一步了解將來銀行內部人事異動的原因，且因為銀行經理人的適格性是金管會核發營業執照的審查重點之一，因此已經請將來銀行儘速選定新任總經理人選、並依規定報金管會審核，銀行局在接獲函報新任總經理人選後會盡速審查。

林志吉進一步指出，對於純網銀的審查分為書面和實地審查，書面審查四重點為一、董事、監察人、經理人資格條件、二、董事會運作情形、三、銀行章則業務流程、四、內部相關制度，而實地查核就是根據書面去實際查核。

林志吉表示，將來銀行初審及實際查核的改善結果，目前還在審查中，在金管會核發營業執照前，金管會也將掌握這段期間將來銀行發生的任何情況，釐清原因，並請將來銀行作出適當處置，且未選定新總經理前，不會核照，要待各項審查都完成，才會核發營業執照。