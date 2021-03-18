證券F4保留盈餘逾900億元 金管會允諾研議助資本市場發展

證券 F4 (即證交所、櫃買中心、期交所、集保公司) 的 900 多億元保留盈餘，將用來協助台股發展。金管會主委黃天牧 18 日在回應立委曾銘宗提議時表示，證交所等盈餘應作更具公益性的運用，黃天牧事後受訪時亦表示，已指示證期局長張振山找 F4 討論，如何將錢用在「更能協助資本市場發展的措施上」。

曾擔任過金管會主委的曾銘宗二年前提議，證券 F4 有大量盈餘，應用來補貼投資人的交易手續費，有利資本市場發展，金管會當時也曾允許研議。

曾銘宗表示，近來 KY 公司弊案連環爆，讓許多投資人血本無歸，但台股對投資人保護經費偏低，證券 F4 擁有大量的保留盈餘，是否可請四大公司提撥資金強化投資人保護？金管會允諾將研議。

曾銘宗指出，近來 KY 公司弊案連環爆，台股對投資人保護一年經費僅 1 億多元，保留盈餘高達 900 億元？

黃天牧表達覆議認同，他說，證券 F4 等每年都有提撥一定比率的資金，供投保中心等日常營運之用，不過，除了櫃買中心是財團法人以外，其他三家都是公司組織，還有股東的利益要照顧，因此不可能 900 多億元的盈餘都用來發展資本市場，金管會將討論是否有其他更具公益價值或有利資本市場的措施，可讓證券 F4 的保留盈餘用途做更妥適的安排。