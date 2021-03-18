關注焦點：

3 月 18 日 (周四)

英國央行利率決議 (19：00)

美國 2 月領先指標 (22：00)

3 月 19 日 (周五)

日本央行利率決議

今日重要經濟數據：

18：00 歐元區 1 月未經季節調整的貿易收支 ‧ 前值順差 292 億

18：00 歐元區第四季勞工成本年率 ‧ 前值 + 1.6%

18：00 歐元區第四季薪資年率 ‧ 前值 + 2.2%

20：00 英國央行利率決議

20：30 美國初請失業金人數 (3 月 13 日當周)‧ 預測 70.5 萬 ‧ 前值 71.2 萬

20：30 美國初請失業金人數四周均值 (3 月 13 日當周)‧ 前值 75.9 萬

20：30 美國續請失業金人數 (3 月 6 日當周)‧ 前值 414.4 萬

22：00 美國 2 月領先指標 ‧ 預測 + 0.4%‧ 前值 + 0.5%

本週要聞：

周一 / 紐約聯邦儲備銀行 3 月製造業指數為 + 17.40

美國 1 月整體資本淨流入 1063 億美元

周三 / 美國 2 月房屋開工年化總數為 142.1 萬戶

美國 2 月房屋開工年化月率下降 10.3%

美國 2 月建築許可年化總數為 168.2 萬戶

美國 2 月建築許可年化月率減少 10.8%

美聯儲維持政策不變，料通脹今年將超過 2% 目標

美聯儲現預計 2021 年 GDP 將增長 6.5%, 年底失業率將降至 4.5%

XAU 倫敦黃金 - 金價升勢尚見受制

金價在本周早段橫盤後，周二在美聯儲議息後稍呈上升，但向上受限於 25 天平均線，目前位於 1754 美元，但在一月中旬以來，金價向上已受制於此指標，換句話說，若金價短期內未可突破，則很大機會金價再現回調。上方較大阻力預料為 1776 美元，進一步看至 50 天平均線 1803 美元。至於下試目標預估在 10 天平均線 1721 以至 1700 美元關口，較大支撐看至 1675 及 1660 美元。

SPDR Gold Trust 黃金持有量：

3 月 1 日–1,084.50 噸

3 月 2 日–1,087.12 噸

3 月 3 日–1,082.38 噸

3 月 4 日–1,082.38 噸

3 月 5 日–1,069.26 噸

3 月 8 日–1,063.44 噸

3 月 9 日–1,061.98 噸

3 月 10 日–1,060.23 噸

3 月 11 日–1,055.27 噸

3 月 12 日–1,052.07 噸

3 月 15 日–1,050.32 噸

3 月 16 日–1,050.32 噸

3 月 17 日–1,048.28 噸

3 月 17 日上午定盤價：1736.95

3 月 17 日下午定盤價：1729.65

倫敦黃金 3 月 18 日

預測早段波幅：1741 – 1759

阻力位：1769 – 1783 – 1798

支持位：1730 – 1721 – 1713

XAG 倫敦白銀 - 銀價持續橫盤走勢

倫敦白銀方面，縱然周三美國公佈利率決議，但銀價依據未有脫離近日的窄幅橫盤區間。圖表見 RSI 及隨機指數均處超買區域，料銀價短線仍有下行壓力。較近支撐先看 100 天平均線 25.58。另外，1 月 11 日低位 24.30 美元，1 月 18 日低位 24.17 美元，而 200 天平均線目前位於 24.53 美元，因此銀價本周或有機會下試此區支撐，需慎防若一一均告失守，預料銀價跌勢加劇，下級關鍵看至 23.50 美元。阻力位回看 25 天平均線 26.60 美元，下一級關鍵料為 28.35 以至 30 美元關口。

iShares Silver Trust 白銀持有量：

3 月 1 日–18,951.51 噸

3 月 2 日–18,834.13 噸

3 月 3 日–18,880.35 噸

3 月 4 日–18,678.16 噸

3 月 5 日–18,556.86 噸

3 月 8 日–18,455.77 噸

3 月 9 日–18,455.77 噸

3 月 10 日–18,426.89 噸

3 月 11 日–18,426.89 噸

3 月 12 日–18,426.89 噸

3 月 15 日–18,415.33 噸

3 月 16 日–18,415.33 噸

3 月 17 日–18,348.92 噸

倫敦白銀 3 月 18 日

預測早段波幅：26.20 – 26.75

阻力位：27.05 – 27.40 – 27.75

支持位：25.95 – 25.45 – 24.80

EUR 歐元 - 美聯儲維持政策不變，上調成長預測

美國聯邦儲備理事會 (FED) 周三重申了將在未來幾年把目標利率保持在近零水平的承諾，並預計，隨著新冠疫情危機緩解，美國今年的經濟增長和通脹將迅速躍升。美聯儲目前預測今年美國經濟增長 6.5%，將創自 1984 年以來國內生產總值 (GDP) 的最大年度增幅，到年底失業率將降至 4.5%。而去年 12 月政策會議給出的預測是今年經濟增長 4.2%，失業率為 5%。 目前預計今年物價上漲的速度將超過美聯儲 2% 的目標，達到 2.4%，隨後將在 2022 年回落。負責制定政策的聯邦公開市場委員會 (FOMC) 在一份聲明中表示：“經濟活動和就業指標出現改善，”FOMC 還宣布維持聯邦基金利率目標區間在 0-0.25% 不變。美聯儲經濟預測改善並未立即促使政策制定者調整利率預期，儘管持各種觀點的委員人數確實發生了變化。18 位決策者中現在有七名預計 2023 年開始加息，而去年 12 月會議時只有五名決策者這樣認為。四名決策者現在認為，最早可能需要在明年上調利率，而去年 12 月沒有決策者持這種觀點。美聯儲主席鮑威爾表示，得益於聯邦政府和美聯儲的積極支持，疫情可能造成的一些最糟糕的經濟結果得以避免。不過，他強調，前景更為樂觀並不意味著美聯儲現在將撤回對經濟的支持，目前美國就業崗位仍比疫情前少 950 萬個，通脹也低於美聯儲的目標。

歐元兌美元走勢，技術圖表見 RSI 及隨機指數雙雙自超超買區域回落，而匯價上周向上受制 1.20 關口，故此，預料歐元正醞釀回調風險。當前支持先看 200 天平均線，上周歐元下試行情亦正以止為支撐依據，目前處於 1.1850，故若後市失守此區，估計歐元兌美元又會展開另一波下跌走勢。較大支持參考 250 天平均線 1.1670，關鍵為 1.16 水準，在去年 10 月及 11 月的兩個底部亦接近於此關口，故若後市跌破此區，或見將迎來更猛烈的跌勢，較大支撐暫會指向 1.15 關口。阻力繼續留意 1.20 關口，較大阻力將看至 1.2240 及 1.2350 水平。

預估波幅：

阻力 1.2000 – 1.2240 – 1.2350

支持 1.1850 – 1.1670 – 1.1600* - 1.1500

JPY 日圓 - 美元下跌，美聯儲澆滅提前升息預期

美元周三下跌，此前美國聯邦儲備理事會 (FED) 表示，不會在 2023 年底前加息，這與市場預期相左。美元在最近幾日扭轉跌勢，因美國公債收益率大漲，部分原因是市場對美聯儲可能較預期更早升息的預期升溫，因經濟復甦速度快於預期。美聯儲維持利率不變，在一份聲明中表示，隨著新冠疫情危機緩解，美國今年的經濟增長和通脹將迅速躍升，並重申了將在未來幾年把目標利率保持在近零水平的承諾。這與美聯儲聲明之前歐洲美元期貨市場的押注形成對比，此前該市場幾乎完全消化了美聯儲將在 2022 年 12 月前加息一次，並在 2023 年加息三次的可能性。儘管美聯儲經濟預測改善並未立即促使政策制定者調整利率預期，但持各種觀點的人數確實發生了變化。18 名決策者中現在有七名預計 2023 年將加息，而去年 12 月會議時只有五名決策者這樣認為。

美元兌日圓走勢，圖表見 RSI 及隨機指數正處下跌，因此需特別留意若短期匯價未能突破當前的重要心理關口 110，事實上戈人前三日已未能突破，很大機會美元兌日圓將迎來較顯著的回調壓力。較近支持先看 107.80；而自年初以來，匯價累計已錄得 660 多點的漲幅，若回吐 38.2% 的幅度為 106.70，擴展至 50% 及 61.8% 的幅度則分別達至 105.90 及 105.10 水準。至於向上除了關注 110 關口以外，較大阻力可參考去年 2 月高位 112.21 及 2018 年 10 月高位 114.54 水平。

預估波幅：

阻力 110.00* - 112.21 – 114.54

支持 107.80 – 106.70 – 105.90 – 105.10

GBP 英鎊 - 英鎊窄幅橫盤，關注英國議息

英鎊兌美元走勢，技術圖表見 RSI 及隨機指數剛踏上超買區域，而上周匯價曾受制於 1.40 關口，而至今又重探此區關口，需留意若再未能作出突破，料英鎊兌美元復現調整壓力。當前較近支持先看 50 天平均線 1.3780，此區同時為延伸自去年 11 月的上升趨向線，此前多日已見險守於此區上方，故倘若英鎊後市失守此區，料將很大機會將迎來新一輪下跌。以自去年 9 月起始的累計升幅計算，38.2% 的調整幅度在 1.3640，50% 及 61.8% 的幅度將分別看至 1.3455 及 1.3265 水準。至於上方較大阻力預估在 2018 年 1 月及 4 月形成了兩個頂部分別位於 1.4344 及 1.4376。

預估波幅：

阻力 1.4000* - 1.4344 - 1.4376

支持 1.3780 - 1.3640 - 1.3455

CHF 瑞郎 - 美元升勢暫緩，醞釀回調壓力

美元兌瑞郎自年初以來持續走高，周二觸及 0.9375，為去年七月以來最高水準，但之後出現顯著調整，而 RSI 及隨機指數更已自超買區域滑落，或許正示意著美元兌瑞郎的回調傾向。當前初步支撐在 250 天平均線 0.9230，若後市跌破此區，恐匯價將會面臨較具規模的調整壓力。以自年初以來的累計漲幅計算，38.2% 的回撤幅度為 0.9135，50% 及 61.8% 的幅度為 0.9065 及 0.8990 水平。至於向上阻力先看 0.94 水準，下一級矚目於 100 周平均線 0.9540 以至 0.98。

預估波幅：

阻力 0.9400 – 0.9540 – 0.9800

支持 0.9230 – 0.9135 – 0.9065

AUD 澳元 - 美債收益率持穩，支撐美元反撲

澳元兌美元走勢，技術圖表見 RSI 及隨機指數剛呈掉頭回落，10 天平均線亦在上周下破了 25 天平均線，料澳元兌美元尚未擺脫下行壓力。當前支持參考 0.7630 水準，此區為延伸自去年十二月的上升趨向線，倘若後市失守此區，料澳元沽壓加劇。以黃金比率計算，50% 及 61.8% 的回調幅度分別為 0.7500 及 0.7380 水準。至於向上阻力預估在 0.7840 以至上月底未能闖過的 0.80 心理關口。

預估波幅：

阻力 0.7840 – 0.8000*

支持 0.7630* - 0.7500 – 0.7380

NZD 紐元 - 紐元反撲緩止，短線料重陷跌勢

美元繼續持穩，而澳元、紐元等商品相關貨幣兌美元則告小幅下滑，追隨大宗商品價格疲軟態勢。在美國聯邦儲備理事會 (FED) 議息結果公佈前夕，美國 10 年期公債收益率創 13 個月高點；近幾周美國公債大跌震撼全球市場。由於債券投資者押注，新冠疫苗接種加速及大規模財政刺激措施將推動美國經濟更快增長並激發通脹，美債大跌，指標債收益率走高。另外，經濟數據方面，由於美國全國各地天氣嚴寒，美國 2 月零售銷售較前月減少 3.0%，降幅超過預期；而 2 月製造業產出較前月下降 3.1%，受累於疫情造成全球半導體供應短缺。

紐元兌美元在上周反撲過後，本周又見重回跌勢，由於此前紐元是一直持穩於 50 天平均線上方而走高，直至本月初失守下行，縱然上周的反彈亦未能明確闖回此區之上，並可視此為技術後抽，亦即紐元很大機會將會延展另一波更猛烈跌勢。尚前一個關鍵支撐可留意 0.71 水準，月初曾見三個交易日險守著，若後市失守此區，料見紐元沽壓更呈明顯。以自去年 9 月低位 0.7512 起始的累計漲幅計算，38.2% 的調整幅度為 0.71，擴展至 50% 及 61.8% 將分別看至 0.6990 及 0.6875 水平。至於上方阻力預估在 25 天平均線 0.7240 水平，下一級看至 0.73 及 0.7440 水準。

預估波幅：

阻力 0.7215 – 0.7300 – 0.7440

支持 0.7100* - 0.6990 - 0.6875

CAD 加元 - 加元再探 1.2460 阻力

美元兌加元走勢，圖表見本周匯價暫且在 100 個月平均線獲見支撐，而 RSI 及隨機指數已自超賣區域呈回升跡象；而匯價繼上月底守在 1.24 水準後，本周亦見持穩於此區之，或可望美元兌加元正築成雙底型態，並正醞釀反撲傾向。當前較近阻力先會留意 50 天平均線 1.2675 水準，進一步阻力看至 1.29 以至 1.30 這個重要關卡。至於向下除了留意 1.24 的支撐外，較大支持將看至 1.2250 以至 2017 年 9 月低位 1.2057。

預估波幅：

阻力 1.2675 - 1.2900 – 1.3000

支持 1.2580 – 1.2495 - 1.2250

CL 紐約期油 - 油價連續四日下跌，受累於疲弱需求前景和美國庫存增加

油價周三連續第四日下滑，受歐洲需求疲軟預期和美國原油庫存增加拖累。由於擔心可能有副作用，多個歐洲國家已經暫停了阿斯利康新冠疫苗的接種。德國新增病例數正在上升，意大利正在全國範圍內實施復活節期間封鎖，法國計劃實施更嚴格的限制措施。美國原油期貨下跌 0.20 美元，跌幅 0.3%，收報每桶 63.68 美元。美國能源信息署 (EIA) 數據顯示，上周美國原油庫存增加 240 萬桶，隨後油價跌向日低。分析師此前的預估為增加 300 萬桶。周二，美國石油協會 (API) 數據顯示預計庫存下降 100 萬桶。

圖表見 RSI 及隨機指數開始回落，油價短線有調整風險。油價自去年 11 月以來一直處於上升走勢，並以 25 天平均線為支撐依據，目前 25 天平均線處於 62.40 美元，換言之，需見油價後市跌破此區才見近四個月的油升勢遭到破壞。黃金比率計算，38.2% 回調幅度見於 54.90，50% 及 61.8% 幅度分別看至 50.75 及 46.70 美元。向上阻力看至 66.20，下一級料為去年高位 68 以至 70 美元關口。

本週要聞：

EIA：美國一周汽油庫存增加 47.2 萬桶

EIA：美國一周原油庫存增加 239.6 萬桶

EIA：美國一周餾分油庫存增加 25.5 萬桶

EIA：美國一周煉廠產能利用率上升 7.1 個百分點

預估波幅：

阻力 66.20 – 68.00 – 70.00

支持 62.40 – 54.90– 50.75 – 46.70

(以上專欄內容乃筆者個人專業意見，誠供讀者參考；謹提醒讀者金融市場波動難料，務必小心風險)