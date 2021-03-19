〈紐約匯市〉殖利率陡升 美元反彈 英國央行警告復甦前景 英鎊挫貶 

美國聯準會 (Fed) 承諾保持寬鬆政策，市場憂心鴿派立場可能導致通膨失控，美債殖利率陡升，美元從前日的頹勢中反彈。多家央行召開決策會議牽動匯市投資人敏感神經，英國央行 (BOE) 按兵不動，但警告復甦前景不明朗，打壓市場增強中的信心，英鎊走軟。

美元隨美債殖利率走高，追蹤美元兌一籃子貨幣走勢的 ICE 美元指數 (DXY) 紐約尾盤上漲 0.3% 至 91.853，稍早一度跌至兩周以來最低的 91.30。

Fed 周三表示，美國經濟將朝 40 年來最強成長的方向前進，通膨也將升溫，今年通膨率會突破 2% 目標，但這只是暫時現象，不改變 Fed 保持近零利率的承諾。

美債殖利率在 Fed 發布聲明後一度從 13 個月高點 1.69% 回落，之後又反彈並升破 1.7%。

Cambridge Global Payments 首席市場策略師 Karl Schamotta 說：「市場正在和 Fed 較勁，押注一旦目前異常鴿派的政策立場導致通膨升至目標水準之上，Fed 將調整因應機制。交易商基本上在賭鮑爾將證明自己錯了。這使利差偏向有利美元，並打壓對利率敏感的貨幣。」

英鎊兌美元下滑，尾盤貶值 0.3% 至 1.3930 美元，英鎊兌歐元也回吐稍早升幅。

英國央行周四決議按兵不動，基準利率保持在 0.1% 低點，購債規模維持在 8950 億英鎊 (1.25 兆美元)，但警告經濟復甦前景仍不明朗，打壓市場對英國將提早把貨幣政策正常化的預期心理。

挪威央行周四按兵不動，基準利率維持在 0% 歷史低點，但暗示可能在今年下半年升息，挪威克朗兌歐元一度升抵 13 個月高點。

日本銀行 (央行，BOJ) 周五將公布最新決策。日經新聞周四報導，日銀將容忍日本 10 年期公債殖利率變動幅度稍微擴大，由目前的 0.2% 擴大為 0.25%。

比特幣尾盤下跌 1.21% 至 58,188.21 美元，稍早曾收復 60,000 美元整數關卡。

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