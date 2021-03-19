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空頭爆偽造訂單遭SEC調查 電動皮卡新創Lordstown股價暴跌近14%

鉅亨網編譯張博翔
空頭爆偽造訂單遭SEC調查 電動皮卡新創Lordstown股價暴跌近14%（圖：AFP）
空頭爆偽造訂單遭SEC調查 電動皮卡新創Lordstown股價暴跌近14%（圖：AFP）
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興登堡研究Lordstown Motor偽造訂單SEC

電動車新創 Lordstown Motors 上周遭知名放空機構批評藉由偽造預購單在市場籌集資金後，周三在電話會議上透露正接受監管機構的調查，導致股價周四 (18 日) 暴跌近 14%。

此前曾狙擊另一家電動車新創 Nikola 的興登堡研究 (Hindenburg Research) 上周再度發布放空報告，表示 Lordstown Motors (RIDE-US) 使用假訂單在市場上籌集資金，旗下皮卡距離生產尚需耗費數年時間。

儘管 Lordstown Motors 執行長 Steve Burns 拒絕向媒體透露是否遭美國證券交易委員會 (SEC) 調查，但該公司在周三的財報電話會議上坦承已收到 SEC 通知，被要求提供相關指控的資訊。

消息傳出後，周四 Lordstown Motors 暴跌 13.78% 至 13 美元，自興登堡研究上周五發布報告至今，該股已下跌約 24%。

L股價日線圖 (圖:Google)
Lordstown Motors 股價日線圖 (圖: Google)

不過 Burns 周四出面反駁，聲稱超過 10 萬筆預購訂單僅是為了評估客戶的興趣，而不是未來確定的訂單。Lordstown 先前也將預購訂單歸類為不具約束力的生產訂單，但 Burns 稱之為「非常認真」的訂單。

摩根士丹利在周四將 Lordstown 的目標價自 18 美元下調至 12 美元，分析師 Adam Jonas 表示，增加支出是下修主因，並維持減碼的評等。

BTIG 分析師 Gregory Lewis 表示， Lordstown 致力讓 Endurance 皮卡通過 Beta 階段以進入生產，獲得實質訂單將是明年股價的最大動能。

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Lordstown Motors Corp. - Class AUS-RIDE